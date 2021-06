Legia Warszawa znalazła następcę Bartosza Slisza. To zawodnik Red Bulla Salzburg

Peter Pokorny może zostać nowym zawodnikiem Legii Warszawa. Słowak trafi do zespołu mistrza Polski na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Ma on zastąpić odchodzącego z klubu Bartosza Slisza - informuje portal meczyki.pl.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl