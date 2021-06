Legia Warszawa blisko transferowego hitu. Wielki powrót do Polski

Mistrzowie Polski mozolnie budują kadrę na eliminacje europejskich pucharów i przyszły sezon. Chociaż zespół Czesława Michniewicza został już wzmocniony obrońcą Joelem Abu Hanną i napastnikiem Mahirem Emrelim, to na poniedziałkowym treningu szkoleniowiec Legii Warszawa miał do dyspozycji zaledwie 16 zawodników (w tym trzech bramkarzy).

Po zajęciach Michniewicz narzekał na liczebność kadry. - Sytuacja kadrowa wygląda bardzo słabo. Jak porównamy, ilu zawodników było tu rok temu, a teraz, to zobaczcie, że byli np. Stolarski, Antolić, Gwilia, Rocha, Remy, Karbownik. I tamta kadra okazała się niewystarczająca na Europę. A dzisiaj? Potrzebujemy dużo świeżej krwi, szerokiej kadry. Jak mamy grać 15 meczów w lipcu i sierpniu, to nie pociągniemy w takim składzie - mówił.

Na słowa Michniewicza ze złością zareagował właściciel i prezes klubu, Dariusz Mioduski. - Jak przeczytałem wypowiedzi trenera, byłem bardzo zdziwiony i nie ma co ukrywać, poirytowany. Wczoraj jednak rozmawiałem z trenerem i wyjaśniliśmy sobie większość spraw - powiedział w czwartek.

Legia bliska trzech wzmocnień?

Wygląda jednak na to, że w najbliższym czasie Michniewicz otrzyma kolejne wzmocnienia. Jak poinformowała na Twitterze Małgorzata Chłopaś, bardzo blisko transferu do Legii są Damian Kądzior i Maik Nawrocki. Pierwszy wrócił do SD Eibar po półrocznym wypożyczeniu do Alanyasporu i niewiele wskazuje na to, by w Hiszpanii miał grać więcej, niż to miało miejsce w rundzie jesiennej poprzedniego sezonu.

Nawrocki to zaś 20-letni środkowy obrońca rezerw Werderu Brema. Młodzieżowy reprezentant Polski trafił tam jesienią minionego roku, a wcześniej grał w juniorskich zespołach tego klubu.

Hiszpańskie media poinformowały, że do Legii może też trafić Waldo Rubio. To skrzydłowy Realu Valladolid, który w poprzednim sezonie rozegrał łącznie 13 meczów, strzelając jednego gola i notując dwie asysty. 10 z tych spotkań miało miejsce w La Liga. Kontrakt Rubio ważny jest do lata przyszłego roku, co sprawia, że może być on w finansowym zasięgu mistrzów Polski.