Oficjalnie: Lech Poznań ma nowych trenerów. Dwie istotne zmiany

Informację o dwóch istotnych zmianach w sztabie szkoleniowym przekazała oficjalna strona klubowa Lecha Poznań.

Do sztabu trenerskiego Lecha Poznań dołączyło dwóch nowych asystentów. "Zdecydowaliśmy się pracować trochę inaczej niż do tej pory"

- Chciałbym powitać w Lechu dwóch kolejnych trenerów, którzy dołączają do sztabu pierwszego zespołu. Jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, to zdecydowaliśmy się pracować trochę inaczej niż do tej pory, w inny sposób rozłożyć akcenty motoryczne w treningach. Stąd zapadła decyzja, żeby za ten element odpowiadał trener zagraniczny. Wybór padł na Antonina Cepeka, który będzie ściśle współpracował z Karolem Kikutem. Z kolei, jeśli chodzi o pracę z naszymi bramkarzami, to miejsce Michała Chamery zajmuje Maciej Palczewski. To nadal młody trener, ale już bardzo doświadczony na poziomie ekstraklasy, ponieważ przez kilka ostatnich lat pracował w zespole Cracovii - powiedział za pośrednictwem klubowej strony dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa.

Cepek jest absolwentem uniwersytetu Karola w Pradze. Gdy studiował, to łączył naukę z pracą w juniorskich zespołach Slavii, a następnie związał się z FK Jablonec, skąd ponownie zawitał do rezerw Slavii Praga. Później pracował również w Dukli i ostatnio w FK Teplice. W swoim CV ma również na koncie współpracę z kadrami Czech w przedziale wiekowym 17-20 lat. Odbył wiele międzynarodowych staży w kilku europejskich drużynach - m.in. był w Villareal, Valencii, Atletico Madryt oraz RB Lipsk.

Z kolei Maciej Palczewski w przeszłości pracował m.in. w obu krakowskich klubach - Wiśle i Cracovii oraz Arce Gdynia. Jednak dotychczas nie miał jeszcze okazji, aby być w sztabie szkoleniowym zespołu z najwyższej klasy rozgrywkowej. Palczewski ukończył AWF w Krakowie i Gdańsku, a następnie zaczął pracę jako trener. Odpowiadał za młodych golkiperów Cracovii, a od 21 kwietnia 2015 roku był trenerem bramkarzy w seniorskim zespole Cracovii, którą teraz opuścił po sześciu latach.

Lech Poznań ma za sobą sezon ekstraklasy pełen rozczarowania. Drużyna prowadzona najpierw przez Dariusza Żurawia, a potem przez Macieja Skorżę zakończyła rozgrywki dopiero na 11. miejscu z 37 punktami. Przygotowania do nowego sezonu piłkarze z Poznania rozpoczną już w poniedziałek 14 czerwca.