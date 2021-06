Trzeci letni transfer Cracovii. Pierwszy Polak

Ogorzały, który podpisał z Cracovią czteroletni kontrakt, jest wychowankiem Sandecji, w której przez ostatnie trzy lata występował na boiskach I ligi. Do dzisiaj rozegrał w niej łącznie 65 spotkań, w których strzelił 5 goli i miał 3 asysty. Najlepszy dla 21-latka jest kończący się sezon 2020/21, w którym jest on podstawowym młodzieżowcem drużyny z Nowego Sącza. Przez ostatni rok zaliczył 31 ligowych występów, w których jego dorobek to 3 bramki i 2 asysty.

Dla Cracovii jest to trzeci transfer w letnim oknie transferowym i pierwszy Polak, który zasilił latem drużynę Michała Probierza. Wcześniej do zespołu dołączyli słowacki napastnik Filip Balaj z FC ViOn Zlate Moravce oraz czeski stoper Jakub Jugas ze Slovana Liberec.

Cracovia ma za sobą bardzo nieudany sezon 2020/21. Zespół Michała Probierza do samej końcówki rozgrywek musiał walczyć o utrzymanie, ostatecznie plasując się na 14. miejscu w ekstraklasie.