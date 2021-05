Paweł Wszołek odchodzi z Legii Warszawa. "Oferta nie do odrzucenia"

- Codziennie pytam go, kiedy w jego sprawie możemy się spodziewać białego dymu - żartował w ostatnich tygodniach Czesław Michniewicz, kiedy pytany był o Pawła Wszołka. Trener Legii bardzo chciał, by 29-letni skrzydłowy, który wiosną częściej grał jako wahadłowy, przedłużył wygasający w czerwcu kontrakt, ale na to się nie zanosi, bo Wszołek, choć pod koniec kwietnia dostał propozycję nowej umowy, cały czas zwlekał z jej podpisaniem.

I wszystko wskazuje, że nie podpisze. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, zostanie piłkarzem Unionu Berlin - rewelacji ostatniego sezonu Bundesligi (siódme miejsce i awans do europejskich pucharów) - który szukał skrzydłowych. I przy ograniczonym budżecie od jakiegoś czasu już spoglądał w stronę Wszołka, który pasuje do stylu Unionu opartego na dobrym przygotowaniu fizycznym i wybieganiu. Wszołek otrzymał więc w rzeczywistości propozycję nie do odrzucenia - czytamy w serwisie meczyki.pl.

Zresztą przy Łazienkowskiej już dwa tygodnie temu słyszeliśmy, że cierpliwość do Wszołka się kończy. Że w klubie rozglądają się za nowym skrzydłowym, który mógłby go zastąpić. Meczyki.pl informują, że może to być Damian Kądzior, który latem ubiegłego roku za dwa miliony euro trafił z Dinama Zagrzeb do SD Eibar. W Hiszpanii mu się jednak nie powiodło i rundę wiosenną spędził na wypożyczeniu w Alanyasporze. W Turcji zagrał w 19 spotkaniach i zanotował dwie asysty. Teraz wrócił do Hiszpanii, ale Eibar właśnie spadł z La Liga. I choć wiąże go z klubem jeszcze dwuletni kontrakt, niewykluczone, że Eibar oddałby Kądziora na korzystnych zasadach. Właśnie do Legii, gdzie mógłby się odbudować w bardzo solidnym miejscu i pomóc drużynie Michniewicza w awansie do fazy grupowej europejskich pucharów.

Kądzior przed wyjazdem za granicę występował m.in. w barwach Jagiellonii Białystok, Wigier Suwałki czy Górnika Zabrze. Do tej pory sześciokrotnie zagrał w reprezentacji Polski (strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę), ale jesienią stracił miejsce w kadrze.