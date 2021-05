Piłkarz Wisły może wypaść na początku sezonu. Wszystko przez wakacje

Wisła Kraków w styczniu tego roku ogłosiła podpisanie kontraktu z Alanem Urygą. Obrońca zdecydował się nie przedłużać umowy z Wisłą Płock i postanowił skorzystać z oferty od Białej Gwiazdy. Uryga związał się z nowym-starym klubem do końca czerwca 2026 roku, a kontrakt będzie obowiązywać od pierwszego lipca. Wcześniej występował w Wiśle Kraków w latach 2005-2017.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wygląda sytuacja finansowa Wisły Kraków? "To normalna część życia w piłce nożnej"

Pechowa kontuzja Alana Urygi. Nie będzie uczestniczył w przygotowaniach do nowego sezonu, do treningów wróci najwcześniej w lipcu

Jak podaje "Gazeta Krakowska", Alan Uryga po zakończeniu sezonu udał się na wakacje do Turcji z innymi zawodnikami Wisły Kraków i ich rodzinami – Pawłem Brożkiem, Rafałem Boguskim oraz Maciejem Sadlokiem. 27-latek podczas urlopu pechowo złamał kość śródstopia, przez co nie będzie uczestniczył w przygotowaniach zespołu do nowego sezonu.

Wisła Kraków rozpoczyna przygotowania 16 czerwca, natomiast Uryga z powodu urazu wróci do treningów najwcześniej po sześciu tygodniach (w połowie lipca). Dobrą wiadomością dla zespołu z Krakowa z kolei jest powrót Adiego Mehremicia. Bośniak w ostatnich tygodniach leczył uraz, natomiast będzie gotowy na początek zgrupowania. W minioną niedzielę Wisła ogłosiła przedłużenie kontraktu z defensorem do końca czerwca 2023 roku.

Alan Uryga spędził ostatnie cztery sezony w Wiśle Płock, co złożyło się na 120 meczów na poziomie PKO Ekstraklasy. Obrońca zagrał w 27 spotkaniach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach. 27-latek zdobył pięć bramek i zanotował taką samą liczbę asyst.