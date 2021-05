Artur Płatek zdradził, dlaczego nie będzie pracował w Wiśle Kraków

W miniony czwartek Górnik Zabrze poinformował o zakończeniu współpracy z trenerem Marcinem Broszem, który odpowiadał za pierwszą drużynę w latach 2016-2021. Jego następcą został Jan Urban, z którym Górnik podpisał roczną umowę z opcją jej przedłużenia o kolejny sezon. – Schemat 1+1 wyszedł ze strony trenera. Dajemy sobie okres, aby wykazać, że jesteśmy w stanie właściwie współpracować – skomentował dyrektor sportowy zabrzan, Artur Płatek.

Artur Płatek odpowiedział, dlaczego nie trafił do Wisły Kraków. "Takie decyzje podejmuje się wcześniej"

Doradca zarządu Górnika Zabrze, Artur Płatek, udzielił wywiadu Interii, w którym odniósł się do tego, że nie odpowiada za pion sportowy Wisły Kraków. 50-latek przyznał, że takie decyzje muszą być podejmowane dużo wcześniej. - Czas sprawił, że nie pracuję obecnie w Wiśle Kraków. O takich rzeczach rozmawia się wcześniej, a nie w momencie, kiedy trzeba planować i przygotowywać zespół pod nowy sezon. Niemniej mam bardzo dobry kontakt z właścicielami. To ludzie rozumiejący futbol, więc rozumieli moje argumenty – powiedział.

Płatek odniósł się też do medialnych plotek, które sugerowały, że był on skonfliktowany z Marcinem Broszem. – Z trenerem Broszem rozmawiałem normalnie przez telefon. Nie wiem, czemu ktoś wypisuje podobne sensacje. Nasze spojrzenie na zespół i klub były inne, to nie ulega wątpliwości. Nie była to jednak taka rozbieżność, aby ktoś mógł to nazwać konfliktem czy nawet totalną różnicą zdań. Słyszałem też, że zamierzamy razem pracować poza Górnikiem – dodał.

Artur Płatek pełni funkcję dyrektora sportowego Górnika Zabrze od 2018 roku, a od grudnia 2012 roku jest też skautem Borussii Dortmund. 50-latek wcześniej był także trenerem i odpowiadał m.in. za wyniki Warty Poznań, Pogoni Szczecin, Jagiellonii Białystok czy Cracovii.