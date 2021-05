Walka o prawa do pokazywania ekstraklasy. "Nowi gracze na rynku"

Pomimo obowiązującej jeszcze przez dwa lata umowy z Canal + i TVP władze Ekstraklasy SA planują już sprzedaż praw telewizyjnych na kolejne lata. - Jest wstępny plan, żeby już we wrześniu, jeszcze nie do końca oficjalnie, rozpocząć przygotowania do sprzedaży praw począwszy od sezonu 2023/24 - powiedział prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego".

