W Polsce nie tylko Legia Warszawa chciała Łukasza Piszczka. "Wiele klubów składało propozycje"

22 maja tego roku Łukasz Piszczek zagrał ostatni mecz w barwach Borussii Dortmund. Były reprezentant Polski spędził 75 minut na boisku w wygranym 3:1 spotkaniu z Bayerem Leverkusen. Przed jego rozpoczęciem Piszczek otrzymał kwiaty, podziękowania oraz specjalną fotografię, na której pozostali zawodnicy BVB podrzucają go w górę. Łukasz Piszczek powrócił do LKS-u Goczałkowice-Zdrój i na razie rozpoczął tam pracę w roli trenera.

REKLAMA

Zobacz wideo Ponad 230 mln dla polskich klubów! "To jeden z najtrudniejszych sezonów w historii" [Studio Biznes]

Łukasz Piszczek zdradza: Legia Warszawa nie była jedynym klubem z Ekstraklasy, który o mnie pytał

Łukasz Piszczek udzielił wywiadu portalowi meczyki.pl, w którym odniósł się do plotek łączących go z Legią Warszawa. Obrońca przyznał, że rozmawiał z trenerem Czesławem Michniewiczem. - Znam się z trenerem od wielu lat. Rozmawialiśmy prywatnie o moich planach i podpytywał, czy może nie dałoby się ich zmienić. Ja już rok temu powiedziałem sobie, że nie wrócę do gry w Ekstraklasie. Legia nie była jedynym zespołem, który o mnie pytał. Wiele klubów składało propozycje, ale ja nie byłem nimi zainteresowani – powiedział.

Piszczek zdradził, że po finale Pucharu Niemiec rozmawiał z Borussią Dortmund na temat swojej przyszłości. – Po spotkaniu z Lipskiem był moment, że usiedliśmy z szefami BVB i rozpoczęliśmy rozmowy. Poprosiłem o kilka dni do namysłu, aby szefowie byli w stu procentach przekonani do mojego pomysłu i żeby się zastanowili, czego ode mnie oczekują. Potem jeszcze raz usiedliśmy i zdecydowaliśmy, że jest to idealny moment na pożegnanie. Zapadło zbyt wiele ważnych decyzji, zwłaszcza tych rodzinnych – dodał.

Łukasz Piszczek występował w Borussii Dortmund w latach 2010-2021. Były obrońca biało-czerwonych zagrał w 382 oficjalnych spotkaniach dla BVB, w których strzelił 19 goli i zanotował 64 asysty. W minionym sezonie Polak zagrał w 19 meczach i zdobył jedną bramkę.