Oficjalnie: Wychowanek Ajaksu Amsterdam w Wiśle Kraków. Klub potwierdził transfer

Zakończony niedawno sezon ekstraklasy ponownie okazał się ogromnym rozczarowaniem dla kibiców Wisły Kraków. Drużyna, która miała walczyć o miejsce w środkowej części tabeli, drugi sezon z rzędu biła się o utrzymanie w lidze. Ostatecznie wiślacy zakończyli rozgrywki na 13. miejscu z ośmioma punktami przewagi na Podbeskidziem Bielsko-Biała, które spadło do 1. ligi.

Wiadomo już, że latem klub czeka solidna przebudowa. Drużyny na pewno nie poprowadzi zwolniony już Peter Hyballa, a odejdzie z niej też kilku piłkarzy. Z klubem pożegnali się już: Łukasz Burliga, Rafał Boguski, Vullnet Basha, Jean Carlos Silva, Souleymane Kone, David Mawutor, Żan Medved i Uros Radaković.

Wychowanek Ajaksu w Wiśle Kraków

W czwartek krakowski klub ogłosił pozyskanie nowego zawodnika. Jest nim 25-letni defensywny pomocnik Aschraf El Mahdioui. Zawodnik związał się z Wisłą Kraków 3-letnią umową. Ostatnio Holender występował w słowackim AS Trencin, a do nowego klubu trafi na zasadzie wolnego transferu.

El Mahdioui to wychowanek Ajaksu Amsterdam, ale nigdy nie przebił się do pierwszego zespołu. W ojczyźnie zagrał tylko w ADO Den Haag, w którym wystąpił w 13 spotkaniach w Eredivisie. Było to w sezonie 2016/17, po którym przeniósł się na Słowację, do AS Trencin. W tym klubie był podstawowym zawodnikiem, niejednokrotnie był też kapitanem zespołu. W sezonie 2018/19 grał w eliminacjach do Ligi Europy przeciwko Górnikowi Zabrze.

W zakończonym niedawno sezonie zawodnik wystąpił w 32 meczach, zdobywając jedną bramkę i notując dwie asysty.