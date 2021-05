Oficjalnie: Jan Urban wraca do ekstraklasy! "Ikona klubu"

W czwartek rano Górnik Zabrze poinformował, że po pięciu latach klub opuścił Marcin Brosz, który przejął drużynę jeszcze w pierwszej lidze. Już w pierwszym sezonie jego pracy udało się wywalczyć awans do ekstraklasy, a jego zespół był szczególnie doceniany za wprowadzanie młodych piłkarzy do pierwszego składu drużyny.

Górnik Zabrze natychmiast stał się rewelacją ekstraklasy, wywalczając awans do europejskich pucharów. W nich co prawda furory nie zrobił, ale klub z Zabrza w kolejnych sezonach regularnie potrafił zagrozić czołowym zespołom, odbierając im punkty w ligowej tabeli. Umowa Brosza z Górnikiem, która obowiązywała do 30 czerwca, nie została przedłużona.

Jan Urban trenerem Górnika Zabrze

Kilka godzin po informacji na temat Brosza Górnik Zabrze poinformował, że nowym trenerem zespołu został Jan Urban. Szkoleniowiec podpisał z klubem roczny kontrakt z opcją przedłużenia.

"Urban to ikona Górnika ze złotej dekady lat osiemdziesiątych. W 1985 roku przeszedł do Zabrza z Zagłębia Sosnowiec. Z 'Trójkolorowymi' zdobył trzy tytuły Mistrza Polski oraz Superpuchar kraju w 1988 roku. Jako piłkarz złotymi zgłoskami zapisał się również w hiszpańskiej Osasunie Pampeluna, do której przeszedł rok później. W sezonie 1990/91 pomógł klubowi awansować do rozgrywek Pucharu UEFA w sezonie 1990/1991. 30 grudnia 1990 zdobył trzy gole w wygranym 4:0 meczu wyjazdowym z Realem Madryt. Do Zabrza wrócił w 1998 roku, by udanymi występami w Górniku zakończyć piłkarską karierę" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Urban został trenerem. W sezonach 2012/13 i 2013/14 był mistrzem Polski z Legią Warszawa. W 2016 roku wywalczył też Superpuchar Polski z Lechem Poznań. Od stycznia 2017 roku do lutego 2018 roku Urban pracował w Śląsku Wrocław. Praca w Górniku będzie jego pierwszą od ponad trzech lat.