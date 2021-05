Oficjalnie! Rekordzista odchodzi z klubu ekstraklasy. "Koniec ery"

Marcin Brosz przyszedł do Górnika Zabrze w 2016 roku, gdy klub występował w I lidze. Już w pierwszym sezonie jego pracy udało się wywalczyć awans do ekstraklasy, a jego zespół był szczególnie doceniany za wprowadzanie młodych piłkarzy do pierwszego składu drużyny.

Górnik Zabrze natychmiast stał się rewelacją ekstraklasy, wywalczając awans do europejskich pucharów. W nich co prawda furory nie zrobił, ale klub z Zabrza w kolejnych sezonach regularnie potrafił zagrozić czołowym zespołom, odbierając im punkty w ligowej tabeli.

W czwartek Górnik Zabrze poinformował oficjalnie, że Marcin Brosz odchodzi z klubu po pięciu latach pracy. Jego obecny kontrakt wygasa z końcem czerwca 2021 roku i poinformowano, że nie zostanie przedłużony. - To koniec pewnej ery. Trener Marcin Brosz, rekordzista długości pracy z pierwszym zespołem, żegna się z klubem - poinformował Górnik w mediach społecznościowych.

Nadal nie wiadomo, kto oficjalnie zastąpi Brosza. Media informują, że głównym kandydatem do zostania jego następcą jest Jan Urban, dla którego byłby to powrót do ekstraklasy.