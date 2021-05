Trzech piłkarzy Lecha Poznań wraca do klubu. Skorża podejmie ostateczną decyzję

Lech Poznań ma za sobą sezon Ekstraklasy pełen rozczarowania. Drużyna prowadzona najpierw przez Dariusza Żurawia, a potem przez Macieja Skorżę zakończyła sezon na 11. miejscu z 37 punktami. Prezes Piotr Rutkowski w wywiadzie dla WP Sportowych Faktów zapowiedział, że Lech wyda najwięcej pieniędzy na transfery w zbliżającym się letnim oknie. Na ten moment klub przygotował się na wydatek trzech milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak słabego sportowo Lecha kibice dawno nie widzieli [Naszym Okiem]

Media: Do Lecha Poznań powracają wypożyczeni. Maciej Skorża zdecyduje, kto zostanie na nowy sezon

Jak podaje Interia, Karlo Muhar, Djordje Crnomarković oraz Joao Amaral pojawią się na pierwszym treningu Lecha Poznań po urlopie. Zawodnicy wracają z wypożyczeń odpowiednio do Kayserisporu, Zagłębia Lubin oraz Pacos de Ferreira. Trener Maciej Skorża zamierza przyjrzeć się im podczas treningów, a po nich podejmie decyzję, kto zostanie w Lechu na kolejny sezon.

Muhar, Crnomarković i Amaral trafili na wypożyczenia w styczniu tego roku. Kontrakt Chorwata jest ważny do końca czerwca 2023 roku, natomiast w przypadku Serba oraz Portugalczyka umowy wygasają z końcem przyszłego sezonu. Decyzja Skorży będzie szczególnie istotna dla Joao Amarala, który zdecydował się na powrót do Portugalii ze względów rodzinnych, ale też z powodu konfliktu z Dariuszem Żurawiem. Lech liczył na sprzedaż pomocnika zimą, natomiast nie znaleźli się na niego chętni.

Na ten moment Lech Poznań ogłaszał jedynie transfery wychodzące. Do macierzystych klubów powrócili Nika Kaczarawa oraz Wasyl Kraweć, a w Poznaniu zdecydowali, że nie przedłużą kontraktu z Tomaszem Dejewskim. Do tego na zasadzie transferu definitywnego Kolejorza opuścił Tymoteusz Puchacz, który przeniósł się do Unionu Berlin.