Ekstraklasa S.A. wypłaciła klubom ponad 230 mln złotych za sezon 2020/2021. To nowy rekord, a wszystko wskazuje na to, że z roku na rok pieniędzy w polskiej lidze będzie coraz więcej. Skąd ten wzrost? Jak te pieniądze wykorzystać? Zapraszamy do obejrzenia sportowej części programu Studio Biznes, który swoją premierę ma w każdą środę o godz. 12 na Gazeta.pl.

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta