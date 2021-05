Królewski wyjaśnia, ilu trenerów na utrzymaniu ma Wisła Kraków. "To normalna część życia"

Aktualna sytuacja w Wiśle Kraków była głównym tematem "Sekcji Piłkarskiej". Gośćmi Pawła Wilkowicza i Piotra Majchrzaka był współwłaściciel klubu Jarosław Królewski i były prezes i dyrektor sportowy Wisły, Jacek Bednarz. Jednym z wątków poruszonych w trakcie rozmowy był wybór nowego trenera po tym, jak z Wisły odszedł Peter Hyballa.

REKLAMA

Zobacz wideo "Błaszczykowski wybuchł jak wulkan". Zachowanie Hyballi to była farsa [SEKCJA PIŁKARSKA 87]

Ilu trenerów jest na utrzymaniu Wisły Kraków? Współwłaściciel wyjaśnia

To trzeci trener, po Macieju Stolarczyku i Arturze Skowronku, który pożegnał się z posadą szkoleniowca Wisły za czasów rządów Tomasza Jażdżyńskiego, Jarosława Królewskiego i Jakuba Błaszczykowskiego. Nie jest również tajemnicą, że nowi właściciele musieli spłacać jeszcze poprzednich szkoleniowców, takich jak chociażby Joan Carrillo czy Kiko Ramirez. Jarosław Królewski odpowiedział na pytanie, ilu aktualnie trenerów ma na liście płac Wisła Kraków.

Sędzia nie uznał bramki i zaczął się horror. "Co chwila liczba ofiar rosła: 50, 150, 200, 300, 350"

- Jeżeli pan pyta, czy pan Peter będzie kolejnym trenerem na utrzymaniu, bo takie fajne frazesy także krążą o Wiśle Kraków, to mieliśmy dosyć korzystnie przygotowaną umowę, więc nie będzie to plus jeden do trenerów, których już mieliśmy, czyli liczby "n". Teraz było około dwóch, trzech w zależności od tego jak liczymy te zaległości które były. Ale ja bym nie dramatyzował. To jest normalna część życia w piłce nożnej i życia trenerskiego, że jedni przychodzą, drudzy odchodzą i tak dalej – powiedział Jarosław Królewski.

- Jesteśmy na dniach dość ważnych decyzji. Wydaje mi się, że w tym aspekcie lepiej działać wolniej, ale dokładniej. Wiemy, jakie są teraz priorytety, ale spokojnie do tego podchodzimy. Najbliższe 14 dni będą decydujące jeśli chodzi o kluczowe decyzje dla Wisły Kraków – powiedział Jarosław Królewski.

Cały program można obejrzeć tutaj. Oprócz ruchów kadrowych w Wiśle Kraków tematem rozmów był też m.in. konflikt Jakuba Błaszczykowskiego ze Zbigniewem Bońkiem.

Ojciec Zielińskiego: Brzęczek nie zdawał sobie sprawy, że zrobi Piotrkowi krzywdę