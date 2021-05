Dominik Furman może wrócić do ekstraklasy. Dwa kluby walczą o jego podpis

Latem zeszłego roku Dominik Furman postanowił po raz kolejny spróbować swoich sił za granicą i zamienił Wisłę Płock na występujące w lidze tureckiej Genclerbirligi Ankara. 28-letni pomocnik nie może jednak uznać tego pobytu za udany. W 23 spotkaniach rozegranych dla nowego klubu nie zdobył żadnej bramki i zaliczył zaledwie trzy asysty. W dodatku drużyna Furmana zajęła przedostatnie miejsce w tabeli i spadła na drugi poziom rozgrywkowy.

Dominik Furman może wrócić do Ekstraklasy. Dwa kluby zainteresowane pomocnikiem

Po nieudanej próbie pokazania swoich umiejętności za granicą Dominik Furman może wrócić do Polski. O transferze 28-latka mówiło się już w zimowym oknie transferowym, a ostatnio pojawiały się pogłoski o zainteresowaniu ze strony Śląska Wrocław. Teraz według informacji przekazywanych przez "Super Express" pomocnikiem mają być zainteresowane dwa inne kluby Ekstraklasy - Lechia Gdańsk i Raków Częstochowa.

Pierwsza z drużyn ma za sobą bardzo dobry sezon. Udało jej się zdobyć Puchar Polski i wicemistrzostwo, dzięki czemu zagra w europejskich pucharach. Z klubem w ostatnich dniach pożegnali się tacy zawodnicy jak Miłosz Szczepański czy Petr Schwarz dlatego częstochowianie szukają wzmocnień. Lechia natomiast w ostatniej kolejce straciła szansę na grę w europejskich pucharach i w przyszłym sezonie będzie starała się wrócić na podium Ekstraklasy.

Ostatni sezon w Ekstraklasie był dla Dominika Furmana bardzo udany. 28-latek rozegrał wtedy w barwach Wisły Płock 37 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył siedem bramek i zaliczył sześć asyst. Zaowocowało to wtedy nawet powołaniem od ówczesnego selekcjonera Jerzego Brzęczka do reprezentacji Polski na jesienne mecze eliminacji do mistrzostw Europy.