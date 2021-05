Nowe informacje ws. Błaszczykowskiego. "To dla mnie lekko szokujące"

Przed Wisłą sądny tydzień. W Krakowie szykują się wielkie zmiany i trwają negocjacje nie tylko z piłkarzami, ale także z potencjalnym dyrektorem sportowym i kandydatami na trenera. Wisła potrzebuje dużych zmian, bo jej wyniki z ostatnich dwóch sezonów są po prostu beznadziejne. Klubowi nie pomaga również otoczka medialna i ciągłe konflikty, m.in. Jakuba Błaszczykowskiego z Peterem Hyballą. Gośćmi Pawła Wilkowicza i Piotra Majchrzaka w poniedziałkowej Sekcji Piłkarskiej byli: Jarosław Królewski (współwłaściciel Wisły Kraków) oraz Jacek Bednarz, były reprezentant Polski oraz działacz Wisły. A jednym z tematów była właśnie rola Kuby.

472 minuty. Tylko tyle czasu na boiskach ekstraklasy spędził w tym sezonie Błaszczykowski. Na więcej nie pozwoliły mu kontuzje. Tak brzmi oficjalna wersja, ale Bednarz sugeruje, że były skrzydłowy Borussii Dortmund mógł wcześniej wrócić na boisko. - Do tej pory myślałem, że Kuba Błaszczykowski nie gra, bo jest kontuzjowany. Usłyszałem jednak, że od dłuższego czasu był już zdrowy i gotowy do gry. I to dla mnie jest lekko szokująca informacja - stwierdził Bednarz.

I dodał, że już wie, kim by zastąpił Hyballę. - Optymalnym trenerem dla Wisły Kraków byłby Jerzy Brzęczek, ze względu na świetną relację z Błaszczykowskim, ze względu na doświadczenie i umiejętność zrobienia czegoś z niczego - stwierdził Bednarz.

Bednarz: Boniek reaguje alergicznie

Warto dodać, że medialny konflikt pomiędzy Błaszczykowskim a Hyballą skomentował ostatnio Zbigniew Boniek. Prezesowi PZPN nie spodobało się zachowanie piłkarza, który po strzeleniu gola w meczu z Lechem Poznań (1:2) ostentacyjnie ominął trenera Hyballę i pobiegł celebrować trafienie z Kazimierzem Kmiecikiem. - Kuba ma wszystkie narzędzia, żeby takie sprawy rozwiązywać inaczej. Jeśli nie podoba mu się Hyballa, niech go po prostu zwolni, a nie krzyżuje w transmisji telewizyjnej. Wisła ma więcej problemów niż osoba trenera - stwierdził Boniek.

- Niestety prezes Boniek od dłuższego czasu uważa, że nie ma tematu, na który nie może się wypowiedzieć, będąc również czasem niegrzecznym czy złośliwym. Sam jest za to nieodporny na taki sam sposób odpowiedzi w stosunku do siebie i reaguje alergicznie - odpowiedział mu Bednarz.