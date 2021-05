Wisła Kraków blisko kolejnego transferu. Jest porozumienie

Wisła Kraków zakończyła sezon 2020/2021 w PKO Ekstraklasie na 13. miejscu z 33 punktami. W ostatniej kolejce drużyna prowadzona tymczasowo przez Kazimierza Kmiecika i Mariusza Jopa pokonała 3:2 Piasta Gliwice. Po zakończeniu sezonu z klubu odeszło już ośmiu zawodników, w tym Łukasz Burliga, Rafał Boguski, Vullnet Basha czy Jean Carlos. Media w Portugalii informują o jednym z transferów przychodzących Białej Gwiazdy.

Media: Pomocnik z Curacao może dołączyć do Wisły Kraków. W najbliższym czasie pojawi się na testach medycznych

Jak informuje portugalska stacja telewizyjna Sic Noticias, Kenji Gorre wstępnie porozumiał się z Wisłą Kraków ws. indywidualnego kontraktu. Pomocnik opuści CD Nacional z końcem czerwca na zasadzie wolnego transferu. 26-latek w najbliższym czasie pojawi się w Polsce na testach medycznych. Jeżeli nie wykażą one niczego niepokojącego, to Gorre podpisze umowę z Wisłą do końca czerwca 2024 roku z opcją jej przedłużenia o dodatkowe 12 miesięcy.

Reprezentant Curacao wcześniej występował w drużynach młodzieżowych Manchesteru United oraz Manchesteru City. W latach 2013-2018 Gorre był piłkarzem Swansea City i zagrał w jednym spotkaniu na poziomie Premier League – doszło do tego 24 maja 2015 roku w przegranym 0:1 meczu z Crystal Palace. Boczny pomocnik wszedł wtedy na boisko w 84. minucie. W CV 26-latka znajdują się też takie kluby, jak ADO Den Haag, Northampton czy Estoril Praia.

Kenji Gorre zagrał w 32 spotkaniach w tym sezonie w barwach Nacionalu. Pomocnik zdobył w nich pięć bramek i zanotował cztery asysty. Nacional zakończył sezon na ostatnim miejscu z 25 punktami i spadł do drugiej ligi portugalskiej.

To były drugi transfer Wisły w tym oknie transferowym. Kilka dni temu klub potwierdził pozyskanie 25-letniego defensywnego pomocnika - Aschrafa El Mahdioui, któremu wygasł kontrakt z AS Trencin.