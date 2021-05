Lech Poznań chce byłego reprezentanta Polski! Szykuje się wielki powrót z Bundesligi

W miniony czwartek trener Vfb Stuttgart, Pelegrino Matarazzo poinformował, że Marcin Kamiński nie przedłuży wygasającego kontraktu z klubem i opuści zespół z końcem sezonu 2020/2021. – Wiele wspólnie doświadczyliśmy, stworzyliśmy coś wielkiego i będziemy tęsknić za piłkarzami, którzy odchodzą. Zarówno pod względem sportowym, ale też w kontekście personalnym – powiedział trener. Kamiński występował w Vfb w latach 2016-2021.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak słabego sportowo Lecha kibice dawno nie widzieli [Naszym Okiem]

Marcin Kamiński może wrócić do PKO Ekstraklasy. Jednym z zainteresowanych klubów jest Lech Poznań

Tomasz Włodarczyk w programie Stan Futbolu podał informację, że Lech Poznań rozpoczął negocjacje z Marcinem Kamińskim ws. podpisania kontraktu na przyszły sezon. Defensor z początkiem lipca tego roku będzie wolnym zawodnikiem i będzie mógł podpisać kontrakt z dowolnym klubem. Poza Lechem piłkarzem interesuje się Śląsk Wrocław, który w przyszłym sezonie będzie grał w eliminacjach do Ligi Konferencji.

W przypadku finalizacji tego transferu Kamiński będzie drugim wychowankiem Kolejorza, który wrócił w ostatnich miesiącach do Poznania. W styczniu tego roku starym-nowym piłkarzem Lecha został Bartosz Salamon, który opuścił SPAL bez kwoty odstępnego. Marcin Kamiński grał w barwach drużyny ze stolicy Wielkopolski w latach 2005-2016.

W marcu obrońca był gościem programu BundesTalk w Kanale Sportowym, w którym powiedział, że byłby zainteresowany transferem do Schalke. - To jest ogromna marka w Niemczech i na pewno będzie u nich duży nacisk na szybki powrót do Bundesligi – mówił Polak. Marcin Kamiński wystąpił w pięciu spotkaniach w tym sezonie, spędzając na niemieckich boiskach niemal 300 minut.