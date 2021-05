Odstrzelony piłkarz może jednak zostać w Lechu. Zaskakująca decyzja władz

Klub z Poznania niedawno oficjalnie poinformował, że trzech piłkarzy z obecnej kadry zespołu nie zagra w nim w kolejnym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Agent Grosickiego atakuje kluby ekstraklasy! "Jestem zażenowany"

Lech Poznań zdecydował ws. Krawecia, ale ten nie odejdzie? Możliwy zwrot akcji!

"Lech Poznań nie zdecydował się skorzystać z klauzuli wykupu po okresie wypożyczenia w przypadku dwóch piłkarzy: Niki Kaczarawy oraz Wasyla Krawecia" - napisano kilka dni temu w oświadczeniu na klubowej stronie. Nieco inna sytuacja jest w przypadku trzeciego z odchodzących zawodników - Tomasza Dejewskiego.

Prezes Lecha Poznań grzmi po fatalnym sezonie. "To było upokarzające, frajerskie"

Klub nie przedłużył kontraktu z piłkarzem, a jego umowa wygasa 30 czerwca 2021 roku. Do tego momentu zawodnikiem Lecha miał być także Wasyl Kraweć, ale klub już wcześniej zadecydował o przyszłości piłkarza. Choć teraz pojawiła się informacja, która może wskazywać na zaskakujący zwrot akcji w jego sprawie.

Niespodziewany kandydat na trenera Wisły Kraków. "Najlepszy trener rundy"

Przyszłość obrońcy ma zależeć od Leganes! Skorża chce, żeby pozostał w Poznaniu

Jak dowiedział się portal WP Sportowe Fakty, Kraweć może jednak pozostać w klubie. Maciej Skorża ma twierdzić, że pozyskanie dwóch lewych obrońców na wysokim poziomie w jednym oknie transferowym - wcześniej z Lecha do Unionu Berlin przeniósł się przecież Tymoteusz Puchacz - może być trudne.

Co w takiej sytuacji z Kraweciem? Wszystko zależy od tego, jak postąpi klub, z którym Ukrainiec ma ważny kontrakt. Pozostały mu jeszcze dwa lata umowy z CD Leganes. Jeśli klub z Hiszpanii zgodzi się na przejście Krawecia do Lecha lub jego ponowne wypożyczenie, to działacze z Poznania będą mogli odetchnąć, a piłkarz pozostanie w klubie.

Stal Mielec zaskoczyła ws. trenera! 72-latek podpisał roczny kontrakt

Kraweć w sezonie 2020/2021 zagrał dla Lecha w osiemnastu spotkaniach ekstraklasy. Poza Leganes wcześniej obrońca grał także dla CD Lugo i Karpat Lwów.