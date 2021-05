Menedżer Vesovicia odpowiada na ataki kibiców. "Do tego nawet nie doszliśmy"

- To nawet nie tyle utrudniło rozmowy, ile je mocno, ale to naprawdę bardzo mocno skomplikowało - słyszeliśmy przy Łazienkowskiej dwa dni po meczu ze Stalą Mielec (0:0), kiedy negocjacje w sprawie nowego kontraktu dla Marko Vesovicia tak naprawdę jeszcze się nie zaczęły. A potem zaczęły się wpisy Tamary Vesović na Instagramie - żony Marko Vesovicia, która zaatakowała Legię, że w trakcie poważnej kontuzji jej męża - zerwaniu więzadeł krzyżowe i boczne w kolanie - zostawiła go bez pomocy.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz ujawnił, kto jest na szczycie jego listy życzeń. „Nikt poważnie nas nie traktuje”

Lewandowski zagra w nowej koszulce. Kibice zachwyceni. "Godne mistrza"

Wpisy Tamary Vesović atakujące Legię. "Nie chcę się do tego odnosić. To ich sprawa"

W klubie poczuli się dotknięci jej wpisami. Nawet nie tyle władze klubu, ile osoby związane ze sztabem medycznym, które włożyły mnóstwo pracy, by Vesović po bardzo poważnej kontuzji, której nabawił się rok temu, po wielu miesiącach przerwy wrócił na boisko. - Ja nie chcę się do tego odnosić. To sprawa Marko i jego żony Tamary. Ja mogę mówić o rzeczach, w których uczestniczyłem, czyli o tym, gdy go reprezentowałem w rozmowach z klubem - w rozmowie z Legia.Net mówi Ivicia Vrdoljak, a więc były piłkarz i wieloletni kapitan Legii, który po karierze został menedżerem piłkarskim. I choć na co dzień nie jest menedżerem Vesovicia, to reprezentował go w rozmowach z Legią.

Z Vrdoljakiem kontaktowaliśmy się już w zeszłym tygodniu, ale wtedy nie chciał publicznie zabierać głosu na temat całej sprawy. No i jeszcze nie wiedział, że potoczy się ona tak, jak się potoczyła, czyli że Legia nie przedłuży kontraktu z Vesoviciem, o czym na konferencji prasowej przed meczem z Podbeskidziem (1:0) poinformował Czesław Michniewicz. - Jest w sile wieku, ma olbrzymie doświadczenie i dużo determinacji, żeby grać na dobrym poziomie. Nie będzie tego robił w Legii, ale myślę, że tak jak każdy tutaj, życzę mu wszystkiego dobrego w nowym klubie - mówił Michniewicz.

Alarm w reprezentacji Polski. Zbigniew Boniek zareagował. "Dosyć"

Ivica Vrdoljak o kontrakcie Vesovicia: Do tego etapu nawet nie doszliśmy

Teraz Vrdoljak postanowił jednak zabrać głos - właśnie w rozmowie z Legia.Net, gdzie opowiedział o rozmowach z klubem na temat nowego kontraktu dla Vesovicia. - Dwa tygodnie temu byłem w Warszawie, dwukrotnie gościłem w ośrodku treningowym Legii w Książenicach. Rozmawialiśmy z dyrektorem sportowym Radosławem Kucharskim. Najpierw na spotkaniu byłem tylko ja, a drugiego dnia dołączył do nas Marko. Ustaliśmy, że Legia jest zainteresowana dalszą współpracą - mówi Vrdoljak.

I opowiada o tym, co było dalej: - W kolejnym tygodniu, czyli po meczu ze Stalą w Mielcu mieliśmy otrzymać ofertę finansową. Celowo to podkreślam, bo pojawiły się plotki, że Marko chciał za dużo albo że klub dawał mu za mało. To nie jest prawda, bo do tego etapu nawet nie doszliśmy. Tydzień po naszym ostatnim spotkaniu mieliśmy dostać ofertę i być może wtedy byśmy dyskutowali o tym, co dalej.

- Marko był gotowy na to, że propozycja nowej umowy będzie niższa. Myśleliśmy o krótkiej umowie z mniejszą podstawą plus opcja podwyżki, gdyby wrócił do dyspozycji sprzed urazu. Ale do takich konkretów nie doszliśmy. Do rozstania nie doszło więc na pewno z przyczyn finansowych. Natomiast po wydarzeniach, jakie miały miejsce po spotkaniu ze Stalą, otrzymałem informacje, że współpraca Legii z Marko nie będzie kontynuowana i dalej na temat przyszłości Marko w Warszawie już nie rozmawialiśmy - przyznał Vrdoljak.

Adam Niedzielski wskazał ulubiony polski klub. "Ja jestem starym kibicem"

Ta przyszłość wciąż jest niejasna, bo Vesović, który przed kontuzją był najlepszym piłkarzem Legii i z którą wiąże go jeszcze miesiąc kontraktu, dopiero szuka sobie nowego klubu. - Nie obawiam się o Marko, znam go i wiem, jaki jest ambitny, wiem też jaką jakość prezentuje. Gdy znajdziemy klub, to sobie w nim poradzi, bo stać go na wiele, może być ważnym ogniwem nowego zespołu. Tylko najpierw trzeba go znaleźć. Najlepiej z trenerem, który go zna i który mu zaufa. Nie będzie to proste, bo długo nie grał. Ale wierzę w to, że wszystko się uda - powiedział Vrdoljak w rozmowie z Legia.Net, którą można przeczytać tutaj.