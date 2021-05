Największe rozczarowanie ekstraklasy odchodzi. Gol i dwie asysty w półtora roku!

Kiedy Kenny Saief w lutym 2020 roku przychodził do Lechii Gdańsk, oczekiwania w stosunku do niego były bardzo dużo. Nic w tym dziwnego - Amerykanin miał za sobą ponad 150 występów oficjalnych w barwach klubów belgijskich - Gentu i Anderlechtu, a do drugiej z wymienionych drużyn przychodził półtora roku wcześniej za niespełna 4 miliony euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Agent Grosickiego atakuje kluby ekstraklasy! "Jestem zażenowany"

Kenny Saief zawiódł w Lechii Gdańsk

Mimo nieprzeciętnych umiejętności technicznych, dostrzegalnych już na pierwszy rzut oka, Kenny Saief przez półtora sezonu w Lechii zawiódł na całej linii. W 33 meczach ligowych strzelił zaledwie jednego gola, do których dołożył dwie asysty, a jego słaba postawa sprawiła, że w decydującej fazie sezonu 2020/21, gdy Lechia Gdańsk walczyła o czwarte miejsce i europejskie puchary, Saief był głównie rezerwowym.

Kibice Lechii Gdańsk zbierają podpisy pod petycją. To echo ostatniego meczu z Jagiellonią

Lechia Gdańsk w rozgrywkach 2020/21 ekstraklasy zajęła siódme miejsce, co drużyna trenera Piotra Stokowca może uznać za duże rozczarowanie. Wszystko dlatego, że choćby remis w ostatniej kolejce z Jagiellonią koniec końców mógł dać Lechii czwartą pozycję i grę w eliminacjach Ligi Europy. Lechia przegrała jednak w Białymstoku z półrezerwową Jagiellonią 1:2, dzięki czemu czwartym reprezentantem ekstraklasy w pucharach będzie Śląsk Wrocław.