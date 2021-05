Wieczysta Kraków zakontraktowała piłkarza z ekstraklasy! Kolejny hit potwierdzony

Wieczysta Kraków nie przestaje zaskakiwać. Klub Wojciecha Kwietnia dokonał kolejnego sensacyjnego transferu. Tym razem zakontraktował Łukasza Burligę, który w tym sezonie rozegrał aż 23 mecze w barwach ekstraklasowej Wisły Kraków. Biała Gwiazda w poniedziałek poinformowała, że nie przedłuży wygasającego kontraktu, z czego skorzystała drużyna występująca w lidze okręgowej.

Łukasz Burliga nowym piłkarzem Wieczystej. Krakowski klub o krok od IV ligi

Wieczysta jest o krok od awansu do IV ligi. Klub jest dominatorem rozgrywek. Ma komplet 19 zwycięstw, prowadzi z wiceliderem z dziewięciopunktową przewagą, a do tego ma spektakularny bilans bramkowy 148:6. Nie może to jednak dziwić. W końcu, mówimy o zespole, który reprezentują byli ekstraklasowi piłkarze – Sławomir Peszko, Radosław Majecki czy Michał Miśkiewicz, a klub chce sprowadzić więcej zawodników z przeszłością na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Burliga to bardzo doświadczony ligowiec. W Ekstraklasie rozegrał aż 247 meczów i zdobył w niej 15 bramek. Przez wiele lat był piłkarzem Wisły, a z Ruchem i z Jagiellonią zdobywał wicemistrzostwo Polski.

Łukasz Burliga tłumaczy, dlaczego wybrał Wieczystą Kraków

– Spodobał mi się projekt, jaki władze Wieczystej wraz z piłkarzami chcą realizować. Plany są niezmiernie ambitne. To m.in budowa stadionu, rozwój klubu, kolejne awanse. To również coraz większa rzesza kibiców dołączająca do kibicowania Wieczystej Kraków, co jest niesamowicie budujące i mobilizujące. Nie będę krył, że argumentem za przyjęciem tej oferty były również warunki finansowe, jakie mi zaproponowano. Jestem w takim wieku, że trudno byłoby mi liczyć na kilkuletnią umowę w innych ekstraklasowych drużynach. A tutaj podpisałem dwuletni kontrakt z możliwością przedłużenia, jeśli będzie dobra forma i zdrowie – powiedział Burliga w rozmowie z "Gazetą Krakowską".