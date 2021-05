Kibice Lechii Gdańsk zbierają podpisy pod petycją. To echo ostatniego meczu z Jagiellonią

Jagiellonia Białystok wygrała 2:1 z Lechią Gdańsk w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy. Pierwszą bramkę, z rzutu karnego, zdobył Jakov Puljić. Jak się później okazało, Bartosz Bida przed faulem Dusana Kuciaka zagrał piłkę ręką i akcja powinna zostać zatrzymana w tamtym momencie. Innego zdania był, obecny na wozie VAR, sędzia Stefański, który doradził Krzysztofowi Jakubikowi, aby nie zmieniać decyzji.

Jak możemy przeczytać na stronie gdańsk.pl, z powodu tego błędu Lechia straciła milion złotych, który mogła uzyskać od PZPN-u za zajęcie czwartego miejsca. Ostatecznie zespół prowadzony przez Piotra Stokowca zakończył sezon 2020/2021 na siódmej lokacie.

Kibice Lechii Gdańsk zbierają podpisy pod petycją. Liczą na to, że ich mecze nie będą obsadzone Danielem Stefańskim

W poniedziałek fani Lechii Gdańsk zaczęli zbierać podpisy pod internetową petycją, skierowaną do szefa Kolegium Sędziów, Zbigniewa Przesmyckiego. W jej treści możemy przeczytać, że kibice klubu z Trójmiasta domagają się jednej konkretnej decyzji. – My, kibice, jesteśmy zniesmaczeni postawą sędziów w ostatnim meczu naszej drużyny: to spotkanie z Jagiellonią, przegrane 1:2. Dysponujemy nagraniami obu spornych sytuacji, jesteśmy pewni, że pan również ma do nich dostęp. Gdyby choć w jednej z nich zapadła inna decyzja, to Lechia zagrałaby w kolejnym sezonie w pucharach – czytamy.

- Szczególnie nie mieści nam się w głowach, jak mając do dyspozycji system VAR, można nie zobaczyć ewidentnej ręki Bartosza Bidy. Uprzejmie prosimy i apelujemy do Pana, by ujawnić odsłuch z komunikacji Krzysztofa Jakubika z Danielem Stefańskim. Ponadto biorąc pod uwagę to, co się stało dwa lata temu podczas meczu z Legią Warszawa, prosimy, aby do meczów naszej drużyny już nigdy nie obsadzać Daniela Stefańskiego. Może to przypadek, ale ten Pan zawsze podejmuje decyzje na naszą niekorzyść, nawet mając do dyspozycji system VAR – dodają kibice.

Na moment pisania tego artykułu petycję podpisało 1931 na 2000 wymaganych osób. W wyniku takich decyzji w meczu Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk w europejskich pucharach zagra Śląsk Wrocław, który w ostatniej kolejce zremisował 1:1 ze Stalą Mielec.