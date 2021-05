Wielkie wietrzenie szatni w Wiśle Kraków. Klub opuści co najmniej ośmiu zawodników!

Jasne jest, że w nowym sezonie 2021/22 Wisły Kraków nie będą reprezentować Rafał Boguski, Łukasz Burliga, Vullnet Basha, Jean Carlos Silva, Uros Radaković, Żan Medved, Souleymane Kone i David Mawutor.

REKLAMA

Zobacz wideo "Błaszczykowski wybuchł jak wulkan". Zachowanie Hyballi to była farsa [SEKCJA PIŁKARSKA 87]

Boguski rozstaje się z Wisłą po 14 latach, a Burliga kończy swój kolejny etap gry w Wiśle, który trwał od stycznia 2019 roku po transferze z Jagiellonii Białystok. Kontraktu obu zawodników wygasają z końcem czerwca i wiadomo już, że Burliga został nowym piłkarzem Wieczystej Kraków.

Wolnymi zawodnikami ze względu na koniec kontraktów z Wisłą zostaną także Vullnet Basha i Jean Carlos Silva, do kadencji Petera Hyballi będący kluczowymi zawodnikami klubu z Krakowa. W przypadku Silvy wiele mówi się o tym, że lada dzień zwiąże się umową z Pogonią Szczecin.

Wielka firma na koszulkach Wisły Kraków! "Globalny lider warty miliardy funtów"

Uros Radaković i Żan Medved wrócą do klubów, z których zostali wypożyczeni. Radaković do Sparty Praga, a Żan Medved do Slovanu Bratysława. Obaj nie odgrywali większej roli w Wiśle, podobnie jak inni sprowadzeni zimą zawodnicy - Souleymane Kone i David Mawutor, których kontrakty nie zostaną przedłużone. To podsumowuje fatalne zimowe okno transferowe Wisły, z którego w klubie pozostanie już tylko młody lewy obrońca - Krystian Wachowiak.

Co więcej, wiele wskazuje na to, że z klubu odejdzie na zasadzie wolnego transferu 18-letni Aleksander Buksa, który prawdopodobnie wyjedzie za granicę. Warto zaznaczyć jednak, że już zimą Wisła zdołała zakontraktować pod kątem nowego sezonu trzech piłkarzy - Alana Urygę z Wisły Płock, Mateusza Młyńskiego z Arki Gdynia i Huberta Sobola z Lecha Poznań.