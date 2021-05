Nagrody rozdane! Filip Mladenović najlepszym piłkarzem w ekstraklasie

Za nami kolejny sezon PKO Ekstraklasy. Mistrzostwo zdobyła Legia Warszawa, ale największe uznanie zdobył jednak wynik Rakowa Częstochowa, który rok temu był beniaminkiem, a dziś jest wicemistrzem kraju i zdobywcą Pucharu Polski. W poniedziałek odbyła się gala Ekstraklasy, gdzie wyróżniono indywidualnych bohaterów.

Do nagrody "piłkarza roku" nominowano Filipa Mladenovicia, Thomasa Pekharta (obaj Legia Warszawa), Kamila Piątkowskiego (Raków Częstochowa), Dante Stpicę (Pogoń Szczecin) i Jakuba Świerczoka (Piast Gliwice). Ostatecznie wygrał Mladenović, niedawny gość "Sekcji Piłkarskiej". To była jedyna kategoria, gdzie zwycięzcę wybrali sami piłkarze występujący w Ekstraklasie. Wahadłowy Legii to kolejny obcokrajowiec z tą nagrodą. Wcześniej laureatami zostali piłkarze Piasta Gliwice Joel Valencia oraz Jorge Felix. Ostatnim wyróżnionym Polakiem był Kamil Wilczek, a tytuł otrzymał za sezon 2014/15. Młodzieżowiec sezonu został Kamil Piątkowski z Rakowa Częstochowa, który latem trafi do Red Bulla Salzburg.

Bramkarzem roku został wybrany Dante Stipica z Pogoni Szczecin. 29-letni Chorwat aż 17 razy zachował czyste konto w tym sezonie.

Najlepszym pomocnikiem ligi został wybrany Luquinhas z Legii Warszawa. Brazylijczyk jest autorem pięciu asyst i trzech goli. Aż 19 bramek więcej zdobył Tomas Pekhart, wybrany najlepszym napastnikiem ligi. Trenerem roku został Marek Papszun z Rakowa, który w Częstochowie pracuje już od 2016 roku.

Podsumowanie: