Błaszczykowski uderza w Bońka: Już parę razy chciał kończyć moją karierę

Tydzień temu Zbigniew Boniek zabrał głos ws. konfliktu Jakuba Błaszczykowskiego z trenerem Wisły Kraków Peterem Hyballą. - Muszę szczerze powiedzieć, że nie podobała mi się manifestacja Kuby Błaszczykowskiego po strzelonym golu. To było ostentacyjne pokazanie, co myślę o trenerze, którego sam zatrudniłem. Kuba ma wszystkie narzędzia, żeby takie sprawy rozwiązywać inaczej. Jeśli nie podoba mu się Peter Hyballa, niech go po prostu zwolni, a nie krzyżuje w transmisji telewizyjnej. Wisła ma więcej problemów niż osoba trenera - powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z portalem Meczyki.pl.

Boniek w tamtej rozmowie powiedział też, że Błaszczykowski powinien już zakończyć karierę. - Kuba powinien po sezonie założyć marynarkę i krawat. Być właścicielem w stu procentach odpowiedzialnym za pion piłkarski. Dziś na boisku to trzydzieści procent piłkarza z najlepszych lat. Jeśli go to satysfakcjonuje, to nic mi do tego, ale kiedyś każdy musiał powiedzieć pas - mówił prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Teraz do tych słów odniósł się Jakub Błaszczykowski, pomocnik Wisły Kraków. - Pan Boniek już parę razy chciał kończyć moją karierę, ale to ja zdecyduję, kiedy kończę grać. To on powinien zrobić wszystko, żeby 30 procent piłkarza nie wystarczało na Ekstraklasę. Skupić na rozwoju piłki. Nigdy nawet nie zapytał nas właścicieli Wisły, jak nam idzie - powiedział były reprezentant Polski w programie "Multiliga".

- Pan Boniek ma przecież mój numer telefonu i mógłby zadzwonić, powiedzieć: Kuba, kończ już karierę, bo nie mogę na ciebie patrzeć - zakończył.