Niezwykłe w polskiej piłce zachowanie Wisły Płock. Inne kluby mogą brać przykład

Alan Uryga trafił do Wisły Płock w 2018 roku. Mecz z Zagłębiem Lubin będzie jego 120. występem dla klubu z Płocka. Strzelił do tej pory 16 bramek i zanotował osiem asyst. Środkowy obrońca w tym sezonie został kapitanem drużyny. Mecz z lubinianami będzie jego ostatnim meczem w barwach Wisły Płock. Zimą Uryga podpisał obowiązujący od lipca kontrakt z Wisłą Kraków, czyli klubem, w którym się wychował i z którego trafił do Płocka.

Wisła Płock żegna kapitana. Przygotowała prezent dla kibiców

Wisła Płock postanowiła godnie pożegnać swojego kapitana. Pożegnanie Urygi odbędzie się w Płocku i to w obecności kibiców. Klub przygotował dla fanów coś specjalnego. "Wszyscy kibice wybierający się na #WPŁZAG otrzymają pamiątkową koszulkę z wizerunkiem kapitana Nafciarzy. Do zobaczenia #NaStadionie!" – poinformował klub. Poniżej zamieszczono zdjęcie Urygi właśnie z koszulką, którą otrzymają kibice, którzy pojawią się na meczu z Zagłębiem.

Wisła Płock dała przykład

Wisła Płock dała tym samym przykład klubom jak postępować w przypadku, kiedy na pół roku przed końcem kontraktu piłkarz zwiąże się z ligowym rywalem. W polskiej piłce nierzadko zdarza się, że taki zawodnik jest pomijany przy ustalaniu kadry meczowej albo wyjściowej jedenastki. Przykładu nie trzeba szukać daleko, bo taki przypadek dotyczy innego piłkarza, który od lipca zostanie piłkarzem Wisły Kraków. Chodzi o Mateusza Młyńskiego z Arki Gdynia. Ostatni raz młody skrzydłowy pokazał się na boisku w grudniu. Od tamtego czasu, po ogłoszeniu jego transferu do Wisły ani razu nie wyszedł na murawę.

Natomiast Uryga grał cały czas. Wisła Płock ponownie świeci przykładem. Klub może pochwalić się dobrą passą. Kilka dni temu media społecznościowe, nie tylko w Polsce, obiegła znakomita produkcja działu marketingu. Klub ogłosił przedłużenie umowy z Piotrem Tomasikiem w stylu popularnej gry GTA.