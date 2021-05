Wielki finał Ekstraklasy! Zostały dwie wielkie niewiadome. Gdzie i kiedy obejrzeć Multiligę? [TRANSMISJA, stream]

Mistrzem Polski w sezonie 2020/21 została Legia Warszawa. Wicemistrzostwo kraju z kolei zdobył Raków Częstochowa, który do gabloty dorzucił również trofeum za Puchar Polski, natomiast najniższe miejsce na podium w obecnej kampanii zajmie Pogoń Szczecin. To jedyne rozstrzygnięcia, jakie są jasne przed rozpoczęciem 30. kolejki.

30. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Trwa walka o europejskie puchary

Niedzielne spotkania zamykające ten sezon odbędą się o tej samej godzinie. Szczególnie istotne będzie pięć meczów, w których zagrają zespoły mające realną szansę na awans do europejskich pucharów. W obecnej kampanii jest to możliwe już po zajęciu 4. miejsca, a to za sprawą triumfu Rakowa Częstochowa w Pucharze Polski.

W gronie kandydatów do tej lokaty na najlepszej pozycji są trzy drużyny - Piast Gliwice, Lechia Gdańsk i Śląsk Wrocław. Każda z nich na ten moment ma po 42 punkty na koncie. Szansę na europejskie puchary mają także Zagłębie Lubin i Warta Poznań, mające odpowiednio po 41 i 40 punktów.

30. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Dwie drużyny walczą o utrzymanie

Nierozstrzygnięta przez ostatnią kolejką pozostaje również kwestia spadku. W bezpośredniej walce o utrzymanie pozostają dwa zespoły - Stal Mielec i Podbeskidzie Bielsko-Biała. W znacznie lepszej sytuacji jest drużyna z Mielca, która ma 28 punktów i czeka ją wyjazdowe starcie ze Śląskiem Wrocław. Podbeskidzie z kolei uzbierało 25 punktów, a w ostatniej serii gier zagra na boisku mistrza Polski.

Jeśli jednak doszłoby do sytuacji, w której obie walczące o utrzymanie ekipy zrównałyby się punktami, wówczas ligowy byt zachowałaby drużyna z Bielska-Białej. Stałoby się tak dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich meczów.

Terminarz 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy (wszystkie mecze odbędą się 16 maja o godzinie 17:30)

Cracovia - Warta Poznań

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk

Lech Poznań - Górnik Zabrze

Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Piast Gliwice - Wisła Kraków

Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa

Śląsk Wrocław - Stal Mielec

Wisła Płock - Zagłębie Lubin

Transmisje z meczów ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy dostępne będą na kanałach Canal+. Relacja tekstowa z meczu będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.