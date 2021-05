Maciej Skorża o planach letniej przebudowy Lecha Poznań: Trochę mi tego brakuje

Miejsce w drugiej połowie tabeli PKO BP Ekstraklasy, wstydliwe pożegnanie z Ligą Europy i rozczarowujące odpadnięcie z Pucharu Polski - tak w skrócie można opisać kończący się sezon w wykonaniu Lecha Poznań. Podczas letniej przerwy Maciej Skorża i jego sztab szkoleniowy będą mieli sporo pracy przed rozpoczęciem nowych rozgrywek.

Maciej Skorża liczy na "spolszczenie" szatni

Nowy szkoleniowiec "Kolejorza" latem będzie chciał się skupić na wprowadzeniu do drużyny większej liczby polskich piłkarzy. - Brakuje mi trochę Polaków w szatni. Jest ich coraz mniej, a bardzo dużo obcokrajowców. To nie jest tak, że mam coś przeciwko zawodnikom sprowadzanym z innych krajów, jednak chciałbym, żeby język polski był u nas wiodący - powiedział na konferencji prasowej.

Aspekt stawiania na zbyt dużą liczbę obcokrajowców był jednym z powodów niezadowolenia kibiców. Okazuje się zatem, że Skorża spełni ich oczekiwania, zarówno w kontekście stawiania na wychowanków, jak i nabywania nowych zawodników. - To założenie będziemy brać pod uwagę również przy ściąganiu nowych piłkarzy, a świeżej krwi wymaga tak naprawdę każda formacja - dodał.

Maciej Skorża tonuje nastroje przed kolejnym sezonem

Zdaniem trenera klubu z Poznania, kwestia zdobycia środków na nowych piłkarzy nie powinna być problemem. - Nie muszę wywierać presji na transfery. Wszyscy rozumieją sytuację i znają potrzeby drużyny. Działania będą adekwatne - oznajmił.

Jeśli natomiast chodzi o cele na przyszły sezon, Maciej Skorża nie chce wysnuwać zbyt daleko idących wniosków. - Musimy być ostrożni z deklaracjami, bo to nie słowa zdobędą mistrzostwo, ale jakość, zaangażowanie i wszystkie inne potrzebne cechy. Przed nami trudny i ważny sezon, jednak wchodząc do szatni, już na pierwszej rozmowie powiedziałem zespołowi, po co tu jestem - powiedział.