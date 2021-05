Legia Warszawa traci gwiazdę! Najlepszy piłkarz poprzedniego sezonu odchodzi

Kwestia kontraktu Marko Vesovicia pozostawała nierozstrzygnięta przez kilka ostatnich miesięcy. Chociaż z powodu poważnej kontuzji kolana zawodnik ostatni mecz rozegrał 21 czerwca zeszłego roku, to mistrzowie Polski chcieli przedłużyć umowę z 30-krotnym reprezentantem Czarnogóry. Wszystko przez to, że Vesović był najlepszym piłkarzem Legii Warszawa w poprzednim sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz ujawnił, kto jest na szczycie jego listy życzeń. „Nikt poważnie nas nie traktuje”

Jeszcze do niedawna wydawało się, że przedłużenie kontraktu z piłkarzem jest czystą formalnością. Mimo że klub oferował zawodnikowi znaczne obniżenie zarobków, to wiele wskazywało na to, że Vesović zostanie w Legii.

Vesović odejdzie z Legii!

Wszystko zmieniły skandaliczne zdaniem klubu wpisy na Instagramie w wykonaniu żony Vesovicia - Tamary, która zarzuciła klubowi pozostawienie jej męża w trakcie leczenia i rehabilitacji kontuzjowanego kolana. Klub nie tylko zaprzeczył jej wersji wydarzeń, ale też, jak informuje portal Legia.net, zerwał negocjacje z zawodnikiem.

Igę Świątek czeka dużo trudniejsze wyzwanie. "To pewne"

"To prawdopodobnie pierwszy przypadek w ekstraklasie, aby negocjacje upadły z powodu Instagrama" - czytamy na portalu. Vesović trafił do Legii w zimowym okienku transferowym sezonu 2017/18. W 81 meczach zawodnik strzelił cztery gole i wywalczył dwa mistrzostwa Polski oraz jeden puchar kraju.

Na razie nie wiadomo, czy w klubie zostanie inny zawodnik mogący grać na pozycji prawego wahadłowego, czyli Paweł Wszołek. Zawodnik, którego kontrakt również wygasa z końcem czerwca, decyzję ma podjąć w piątek.