Boniek: Jeśli Błaszczykowskiemu nie podoba się Hyballa, niech go zwolni, a nie krzyżuje

- Ależ wymowny obrazek... Błaszczykowski i Boguski podbiegają po golu do Kazimierza Kmiecika. Taka otwarta wojna w Wiśle - napisał na Twitterze Piotr Majchrzak, dziennikarz Sport.pl. Działo to się w ostatnim meczu Wisły Kraków z Lechem Poznań (przegrana Wisły 1:2), gdy Jakub Błaszczykowski pojawił się na boisku w 72. minucie, a niespełna sześć minut później wpisał się na listę strzelców.

REKLAMA

Zobacz wideo "Błaszczykowski wybuchł jak wulkan". Zachowanie Hyballi to była farsa [SEKCJA PIŁKARSKA 87]

- Muszę szczerze powiedzieć, że nie podobała mi się manifestacja Kuby Błaszczykowskiego po strzelonym golu. To było ostentacyjne pokazanie, co myślę o trenerze, którego sam zatrudniłem. Kuba ma wszystkie narzędzia, żeby takie sprawy rozwiązywać inaczej. Jeśli nie podoba mu się Peter Hyballa, niech go po prostu zwolni, a nie krzyżuje w transmisji telewizyjnej. Wisła ma więcej problemów niż osoba trenera - skomentował sytuację Zbigniew Boniek w rozmowie z Meczyki.pl.

Zbigniew Boniek doradza Kubie Błaszczykowskiemu. "Powinien założyć marynarkę i krawat. Być właścicielem w stu procentach"

Ostatnio dużo mówiło się o konflikcie trenera Petera Hyballi z Błaszczykowskim i o planie odsunięcia od sztabu klubowej legendy Kazimierza Kmiecika. Dodatkowo dochodzą również mniej głośne sprawy, jak brak poparcia u zawodników krakowskiego klubu (wymowne wpisy Vulnetta Bashy na Instagramie) czy nieporozumienia w czasie zimowego okna transferowego. Zbigniew Boniek widzi kilka rozwiązań zaistniałej sytuacji w Wiśle Kraków.

W Legii wrze po słowach żony gwiazdora. Nieoficjalnie: To może go drogo kosztować

- Kuba powinien po sezonie założyć marynarkę i krawat. Być właścicielem w stu procentach odpowiedzialnym za pion piłkarski. Dziś na boisku to trzydzieści procent piłkarza z najlepszych lat. Jeśli go to satysfakcjonuje, to nic mi do tego, ale kiedyś każdy musiał powiedzieć pas - powiedział prezes PZPN.

"Częstochowa dzisiaj nie zaśnie". Komentarz prezesa Rakowa po wicemistrzostwie

I dodał: - Według mnie dla Wisły byłoby lepiej, gdyby Kuba, który ma bogate CV, wielkie doświadczenie i status, spożytkował całą swoją energię na budowanie klubu pod względem organizacyjnym. Rozkrok pomiędzy piłkarzem i właścicielem nie jest dobry.

Wisła Kraków w ostatnich siedmiu meczach zdobyła tylko dwa punkty, zdobywając w nich tylko trzy bramki. Obecnie drużyna Petera Hyballi znajduje się na 14. miejscu w tabeli. Do końca tego sezonu ekstraklasy została jedna kolejka, w której krakowianie zagrają z Piastem Gliwice.