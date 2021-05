Raków Częstochowa został wicemistrzem Polski na kolejkę przed końcem rozgrywek!

Po piątkowym remisie Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin (1:1) zespół z Częstochowy potrzebował wygranej, aby zapewnić sobie drugie miejsce na koniec sezonu 2020/21 jeszcze przed ostatnią kolejką i wyjazdem do Szczecina. Rywalem Rakowa był jednak rozpędzony Piast, który chciał znacznie przybliżyć się do czwartego miejsca dającego grę w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.

Pierwsza część rozgrywanego w Częstochowie spotkania należała do gospodarzy. To oni byli zespołem lepszym, który stworzył sobie trzy bardzo dobre sytuacje bramkowe. W jednej z nich Vladislavs Gutkovskis zdołał już nawet minąć Frantiska Placha, po czym uderzył w boczną siatkę. Niedługo później to Plach popisał się znakomitą interwencją, broniąc mocny strzał z powietrza Iviego Lopeza.

W 32. minucie nic już Piasta nie uratowało przed stratą bramki. Po prostopadłym podaniu Lopeza i fatalnym błędzie w ustawieniu Tomasa Huka na czystą pozycję wyszedł Gutkovskis i mocnym strzałem pod poprzeczkę otworzył wynik spotkania.

Do przerwy Raków prowadził 1:0, ale po zmianie stron lepszym zespołem był już dążący do wyrównania Piast. W niezłych sytuacjach wstrzelić się nie mógł Jakub Świerczok, a po rzucie rożnym strzał głową Tomasza Jodłowca trafił w poprzeczkę.

W ostatnim kwadransie piłka trafiła do siatki, ale do bramki Piasta. Po centrze Iviego Lopeza skutecznym strzałem z powietrza popisał się Jakub Arak, jednak sędzia po wideoweryfikacji dostrzegł, że Arak strzelił sobie w rękę i dopiero potem piłka wpadła do bramki Frantiska Placha. Gol dla gospodarzy został anulowany, a w doliczonym czasie gry dwie świetne szanse mieli goście. Michał Żyro i Jakub Świerczok jednak uderzali obok bramki i wynik już się nie zmienił.

Raków Częstochowa pokonał Piasta Gliwice 1:0 i już teraz może się cieszyć z wicemistrzostwa Polski. Mistrzem jest Legia Warszawa, a trzecie miejsce przypadnie Pogoni Szczecin. O czwartą lokatę w ostatniej kolejce będzie walczyć aż pięć zespołów! Obecnie zajmuje ją wciąż Piast, ale za jego plecami czają się zespoły Lechii Gdańsk, Śląska Wrocław, Zagłębia Lubin i Warty Poznań.