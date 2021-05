Legia Warszawa zaatakowana przez żonę piłkarza. "Zostawiacie go samego na wózku"

- Chcemy, żeby zostali, ale wiele zależy też od nich, bo z drugiej strony mamy też swoje realia i ograniczenia - powiedział Dariusz Mioduski na spotkaniu z dziennikarzami, kiedy dostał pytanie o wygasające w czerwcu kontrakty m.in. Marko Vesovicia. Obrońca Legii Warszawa zerwał więzadła krzyżowe i boczne w kolanie. Żona zawodnika zdradza drastyczne szczegóły pomocy, a właściwie jej braku ze strony polskiego klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz ujawnił, kto jest na szczycie jego listy życzeń. „Nikt poważnie nas nie traktuje”

"Porozmawiajmy..." zaczyna swoją relację na Instagramie Tamara Vesović, oznaczając przy tym oficjalne konto Legii Warszawa. Żona Marko skomentowała ostatnie miesiące piłkarza odnosząc się do operacji, występów Vesovicia w rezerwach Legii Warszawa czy sztabu medycznego mistrza Polski.

Michał Żewłakow chce umorzenia sprawy. Jego obrońca złożył wniosek do sądu

Kiedy najlepszy piłkarz [w zespole] doznaje kontuzji, bo dał z siebie 101 procent dla klubu, a wy zostawiacie go samego na wózku inwalidzkim, aby poleciał do Francji na operację - to jest rodzina? Kiedy mówicie mu, że nie możecie pokryć kosztów zabiegu i rehabilitacji - to jest rodzina? Kiedy każecie mu przerwać rehabilitację i pilnie wrócić do drużyny, a jego kondycja spada o 80 proc., ponieważ nie macie odpowiednich lekarzy - to jest rodzina? Kiedy mówisz mu, że zanim zagra dla swojego klubu, musi zagrać w trzeciej lidze, w błocie, lekceważąc go i nie pozwalasz mu zagrać ani minuty w meczu, który nie ma znaczenia - to jest rodzina?

- napisała w pierwszym wpisie Tamara Vesović, w ostatniej części odnosząc się do niedzielnego meczu Stali mielec z Legią Warszawa (0:0). Marko Vesović został powołany przez trenera Czesława Michniewicza, jednak nie pojawił się na boisku nawet na minutę. Wcześniej w tym sezonie 29-latek zagrał w dwóch meczach rezerw Legii Warszawa, po 45 minut z Jagiellonią II oraz Unią Skierniewice.

Tamara Vesović o sytuacji Marko Vesovicia w Legii Warszawa. Źródło: Instagram https://www.instagram.com/troublemaker_tb/?hl=pl https://www.instagram.com/troublemaker_tb/?hl=pl

Marko był najszybszym zawodnikiem i przebiegł najwięcej kilometrów na treningu - czy to kłamstwo? Kiedy mówicie, że Marko żąda wysokiej pensji, a nawet nie zaczynacie negocjacji - czy to jest kłamstwo? Gdy mówicie, że nie macie budżetu na nowych piłkarzy i na przedłużenie umów swoich najlepszych graczy, a potem oferujesz kontrakt nowemu zawodnikowi w wysokości 7 kontraktów swoich zawodników - czy to jest kłamstwo?

Tamara Vesović o sytuacji Marko Vesovicia w Legii Warszawa. Źródło: Instagram https://www.instagram.com/troublemaker_tb/?hl=pl

Legia Warszawa okłamuje kibiców? Marko Vesović mimo trudności wciąż szanuje klub. "To pokazuje, jaką jest osobą"

Jak więc wyglądają stosunki między Marko Vesoviciem a Legią Warszawa? Ciężko to jednoznacznie określić, ponieważ w ostatnim wpisie żona obrońcy pisze: "Jeżeli chodzi o mnie, to kocham ten klub! Ale ludzie, którzy go prowadzą - o mój boże. Mogłabym mówić o nich przez trzy lata, powiedzieć bardzo dużo, bo dużo wiem. Jednak mój mąż poprosił mnie, abym przestała. Wyobrażacie to sobie? On wciąż szanuje Legię Warszawa. To pokazuje jaką jest osobą".

Tamara Vesović o sytuacji Marko Vesovicia w Legii Warszawa. Źródło: Instagram https://www.instagram.com/troublemaker_tb/?hl=pl

Ani Legia Warszawa, ani Marko Vesović nie odnieśli się do wpisów opublikowanych przez żonę piłkarza. Wciąż nie wiadomo także czy klub przedłuży kontrakt z 29-latkiem oraz czy Czarnogórzec wystąpi jeszcze w barwach Legii. Do końca obecnego sezonu ekstraklasy została już tylko jedna kolejka, w której Legia zmierzy się z Podbeskidziem Bielsko-Biała.