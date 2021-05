Maciej Skorża zdradza cele transferowe Lecha. "Mamy sporą listę piłkarzy"

Lech Poznań ogłosił 10 kwietnia tego roku, że nowym-starym trenerem pierwszego zespołu będzie Maciej Skorża. W meczu z Legią Warszawa drużynę prowadził Janusz Góra, natomiast Skorża zasiadał na ławce Lecha w czterech ostatnich kolejkach. Zespół z Poznania pod jego wodzą wygrał zaledwie jedno z czterech spotkań w PKO Ekstraklasie – konkretnie 3:0 z Lechią Gdańsk.

Maciej Skorża zdradza, z jakiego kierunku będą transfery do Lecha Poznań. Powiedział też, jakie są jego ambicje

Maciej Skorża wziął udział w konferencji prasowej przed meczem Lecha Poznań z Wisłą Kraków w ramach 29. kolejki PKO Ekstraklasy. Trener został zapytany o transfery Lecha przed nowym sezonem i zdradził, z jakiego kierunku będą one realizowane. - Nowych piłkarzy będziemy brać przede wszystkim z zagranicy. Mamy sporą listę piłkarzy, zatem czeka nas dużo pracy, aby ich zweryfikować i potem wybrać najlepszych. Być może po sezonie uda mi się obejrzeć niektórych na żywo, choć w obecnym czasie organizacja takiego wyjazdu może być nieco trudna – powiedział.

Skorża nie chciał też przesadnie uciekać od odpowiedzi na pytanie o cele klubu w nowym sezonie. 49-latek ma zamiar nawiązać do swojego poprzedniego pobytu w Poznaniu. – Od tego wątku zaczynałem rozmowy z klubem. Będę usatysfakcjonowany tylko w momencie, jak nawiążę do swojej pracy sprzed sześciu lat. Jedyny scenariusz to zdobycie mistrzostwa i Pucharu Polski. Nie zamierzam się asekurować – dodał.

Lech Poznań przed meczem z Wisłą Kraków zajmuje 11. miejsce w tabeli z 33 punktami. W przypadku wygranej z zespołem prowadzonym przez Petera Hyballę Lech zrówna się punktami z dziewiątym Górnikiem Zabrze. To właśnie z tym zespołem Kolejorz zagra ostatni mecz w sezonie 2020/2021.