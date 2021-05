Mocne słowa trenera Jagiellonii po porażce z Górnikiem. "Jest mi po prostu wstyd"

- Komentarz i podsumowanie tego meczu w moim wykonaniu będą bardzo krótkie - zaczął pomeczową konferencję Rafał Grzyb. - Po dobrym początku i prowadzeniu 1:0 zaczęły się komplikacje. Później praktycznie nic nie funkcjonowało w naszej grze. Doprowadzaliśmy do prostych sytuacji i strat, które napędzały przeciwnika. Konsekwencją były kolejne bramki Górnika, a druga połowa była już kwintesencją całego spotkania. Zwycięstwo Górnika było zasłużone i jako trener muszę powiedzieć, że pierwszy raz od dłuższego czasu jest mi po prostu wstyd za poziom spotkania, jaki zaprezentowaliśmy - dodał trener Jagiellonii.

Górnik od początku miał przewagę, ale to Jagiellonia pierwsza zdobyła bramkę. W 15. minucie, kiedy Bartosz Kwiecień popisał się ładną indywidualną akcją. Martin Chudy obronił jego strzał, ale dobitka Jakova Puljicia z kilku metrów była bezbłędna.

Ale później już strzelał tylko Górnik - w 30. minucie do wyrównania doprowadził Jesus Jimenez, który strzelił też po przerwie: w 64. minucie, kiedy wykorzystał rzut karny. A w 72. zaliczył jeszcze asystę, kiedy wystawił piłkę Aleksowi Sobczykowi do pustej bramki. - Zbyt łatwo pozwalaliśmy Górnikowi na konstruowanie akcji - skwitował Grzyb, który od marca - po zwolnieniu Bogdana Zająca - jest trenerem Jagiellonii. Tymczasowym, bo 38-latek nie ma licencji UEFA Pro i dostał od PZPN tylko zgodę na prowadzenie zespołu do końca sezonu.

Czyli w jeszcze jednym spotkaniu, bo Jagiellonia - która jest dziesiąta - w ostatniej kolejce ekstraklasy podejmie Lechię Gdańsk. Dziewiąty Górnik zagra wtedy na wyjeździe z Lechem Poznań. Wszystkie ligowe mecze kończące sezon rozegrane zostaną 16 maja o godz. 17.30