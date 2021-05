Media: Lech Poznań chce gwiazdę ligi! Gigantyczna cena za napastnika

Polskie kluby zaczynają planować nowy sezon. Lech Poznań będzie musiał zmazać w nim plamę z tegorocznych rozgrywek. Poznański zespół okupuje dolne rejony tabeli zamiast walczyć o mistrzostwo albo co najmniej europejskie puchary. W Poznaniu szukają już wzmocnień, które miałyby pomóc Lechowi wrócić do walki o najwyższe cele.

Jesus Jimenez na celowniku Lecha. Wysoka cena

Według informacji portalu meczyki.pl, Lech Poznań chce do siebie ściągnąć Jesusa Jimeneza. Umowa Hiszpana z Górnikiem obowiązuje do czerwca 2022 roku, ale mało prawdopodobne, żeby go wypełnił. Jimenez, odkąd pojawił się w Zabrzu w 2018 roku, prezentuje się znakomicie. W ciągu trzech lat strzelił dla Górnika 32 bramki i dołożył 20 asyst. Letnie okienko transferowe to dla Górnika ostatnia okazja do tego, żeby zarobić coś na piłkarzu.

Przenosiny do Poznania byłyby niewątpliwie transferowym hitem. Rzadko bowiem zdarza się, żeby w Ekstraklasie jeden z klubów pozyskał lidera jednego z rywali i jeszcze zapłacił mu duże pieniądze. Taki scenariusz jest w tym wypadku możliwy, ale na razie kluby nie osiągnęły porozumienia. Górnik ma bowiem żądać wysokiej kwoty za 27-latka. Na ten moment cena wynosi milion euro. Na korzyść Lecha działa jednak to, że sam Jimenez ma być zainteresowany przenosinami do Poznania. Namawiać go na transfer mają hiszpańskojęzyczni piłkarze Lecha – Dani Ramirez i Pedro Tiba.

Jesus Jimenez jest najlepszym strzelcem Górnika Zabrze. W tym sezonie zagrał w Ekstraklasie w 27 meczach. Strzelił 10 goli i zaliczył dwie asysty. Dołożył do tego trzy bramki w Pucharze Polski.

