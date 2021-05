Debiutant u Paulo Sousy rozchwytywany. "Odesłać go na zachód? Mógłby przepaść"

Kacper Kozłowski znalazł się na celowniku wielu klubów nie tylko z Polski, ale także z innych krajów. Kariera rewelacyjnego 17-latka nabrała rozpędu po sensacyjnym powołaniu od Paulo Sousy do reprezentacji Polski. Według informacji Sport.pl podczas kwietniowego meczu Pogoni Szczecin z Podbeskidziem Bielsko-Biała piłkarza obserwowali wysłannicy z Salzburga, Torino i Saint-Etienne. Jarosław Mroczek z kolei uspokaja i oświadcza, że póki co pomocnik nie opuszcza polskiego klubu.

Kacper Kozłowski powinien zostać w Polsce? Prezes Pogoni twierdzi, że transfer mógłby zaszkodzić piłkarzowi

W styczniu magazyn "World Soccer" umieścił Kacpra Kozłowskiego na liście 100 najbardziej pożądanych młodych piłkarzy. Talent młodego pomocnika docenili zwiadowcy klubów z Premier League: Manchester United czy Tottenham Hotspur. Czy transfer 17-latka do najlepszych europejskich lig jest możliwy?

- Zapytania o "Koziołka" są ciągle. Ale bardzo dobrze nam się współpracuje z agentem piłkarza i jego rodzicami, którzy są rozsądnymi ludźmi. Wiedzą, że karierę piłkarza trzeba budować spokojnie. Gdybyśmy mieli go teraz odesłać do zachodniego klubu i dostać za to jakieś pieniądze, to jego talent mógłby przepaść. On też jest rozsądnym chłopakiem i ma olbrzymie wsparcie w trenerze Runjaicu - powiedział prezes Pogoni Szczecin.

W obecnym sezonie Kacper Kozłowski rozegrał 18 meczów ekstraklasy, w których strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty. Podczas marcowego zgrupowania reprezentacji Polski 17-latek zadebiutował w seniorskiej kadrze. Paulo Sousa postawił na Kozłowskiego w spotkaniu z Andorą (wygrana 3:0). Pomocnik pojawił się na boisku w 73. minucie. Aktualny kontrakt piłkarza z Pogonią Szczecin obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Według portalu Transfermarkt.de 17-latek kosztuje 1,5 mln euro.