Koniec sezonu dla najlepszego piłkarza Legii. Kontuzja

Tomas Pekhart robi furorę w Legii Warszawa, odkąd pojawił się w klubie w 2020 roku. W tym sezonie jest nie tylko najlepszym strzelcem mistrzów Polski, ale także pewnie zmierza po koronę króla strzelców Ekstraklasy. W 25 spotkaniach w najwyższej klasie rozgrywkowej zdobył 22 bramki i drugiego w klasyfikacji Jakuba Świerczoka wyprzedza aż o osiem trafień. Do tego dołożył po jednym golu w Pucharze Polski i w eliminacjach do Ligi Europy. Niestety okazuje się, że nie będzie miał już okazji, aby poprawić swój dorobek.

Tomas Pekhart opuści końcówkę sezonu. "To dobry moment, aby się wyleczył i nieco odsapnął"

Jak poinformował na konferencji prasowej przed meczem ze Stalą Mielec Czesław Michniewicz, Pekhart doznał urazu w zeszły weekend w trakcie meczu z Wisłą Kraków. Kontuzja nie jest groźna, ale sztab szkoleniowy nie chce ryzykować jego zdrowia, szczególnie że napastnika czekają przygotowania do Euro 2020 z reprezentacją Czech.

- Tomas ma drobny uraz po meczu z Wisłą Kraków i chcemy, aby go wyleczył. Pekhart jest w stałym kontakcie z trenerem reprezentacji Czech, która przygotowuje się do mistrzostw Europy. Oni 24 maja rozpoczynają przygotowania, a Tomas przez ostatnie dwa lata praktycznie nie miał urlopu, nie miał kiedy wypocząć - powiedział Michniewicz. - Uznaliśmy, że to dobry moment, aby się wyleczył i nieco odsapnął. Będzie z nami na ostatnim spotkaniu z Podbeskidziem. Jeśli w najbliższej kolejce Jakub Świerczok strzeli sześć goli, to być może Tomek zagra w starciu z Podbeskidziem. Ale jeśli tak się nie stanie, to Tomek już w tym sezonie nie zagra - dodał.

Oprócz tego trener Legii przypomniał też, że Pekhart nie będzie miał zbyt wiele czasu na odpoczynek po mistrzostwach Europy, ponieważ już w lipcu zacznie się Ekstraklasa i eliminacje do europejskich pucharów. - To świadomy wybór, rozmawialiśmy wczoraj na ten temat, Tomas miał podjąć decyzję wspólnie z żoną. Problem jest taki, że zaraz po tym, jak wróci z mistrzostw Europy, rozpoczynamy grę w spotkaniach o stawkę. W lipcu i sierpniu zagramy 16 spotkań, grać będziemy co trzy dni i każdy zawodnik musi być maksymalnie wypoczęty, aby dobrze wejść w sezon - zakończył szkoleniowiec.

Spotkanie Legii Warszawa ze Stalą Mielec w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się w niedzielę 9 maja o godzinie 17:30 na stadionie przy ulicy Solskiego 1 w Mielcu.