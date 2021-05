Niepokój w Stali Mielec. Klub złożył odwołanie, prezes uspokaja kibiców

We wtorek Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN opublikowała listę klubów, które otrzymały licencję na grę w ekstraklasie. W punkcie 15. komunikatu związek odniósł się do Stali Mielec, która zgodnie z decyzją nie może przystąpić do rozgrywek w następnym sezonie "w związku z niespełnieniem kryteriów F.01, F.03 oraz F.04 Podręcznika Licencyjnego".

Stal Mielec złożyła odwołanie od decyzji PZPN. "Szykowaliśmy się do tego już od kilku dni"

Na odwołanie od decyzji PZPN-u każdy klub ma pięć dni. "FKS Stal Mielec złoży w trybie natychmiastowym odwołanie i przedłoży stosowne dokumenty wypełniające wszystkie niezbędne oczekiwania licencyjne" - napisano już we wtorek w oświadczeniu klubu.

- Wszystkie materiały mamy skompletowane i zaktualizowane. Szykowaliśmy się do tego już od kilku dni i jesteśmy przekonani, że licencję otrzymamy - uspokoił kibiców prezes Stali Jacek Klimek. Obecnie klub czeka na decyzję dot. odwołania klubu. Dodatkowo Stal Mielec wciąż walczy o utrzymanie w ekstraklasie. Kluczowy pod tym względem będzie najbliższy mecz z tegorocznym zwycięzcą Pucharu Polski, Rakowem Częstochowa.

Stal Mielec zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli z 27 punktami na koncie. Zespół trenera Włodzimierza Gąsiora ma trzy punkty przewagi nad ostatnim Podbeskidziem Bielsko-Biała.