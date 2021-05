Oficjalnie: Stal Mielec bez licencji na grę w ekstraklasie!

Według komunikatu Komisji Licencyjnej Stal Mielec nie przedstawiła rocznego sprawozdania finansowego, i nie uregulowała zaległości finansowych do 31 marca wobec innych klubów, pracowników, ZUS i urzędu skarbowego. Wszystkie te kryteria są niezbędne, aby Komisja mogła przyznać klubowi licencję na grę na poziomie centralnym. Oznacza to, że bez ich spełnienia Stal nie będzie mogła występować nie tylko w ekstraklasie, ale nawet I i II lidze.

Niespełnione kryteria licencyjne przez Stal Mielec:

- F. 01 - Roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

- F. 03 - Brak przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej.

- F. 04 - Brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników oraz na rzecz ZUS i urzędu skarbowego (w związku z wszelkimi zobowiązaniami prawnymi wobec pracowników), jak też z tytułu kar nałożonych przez właściwe organy dyscyplinarne, z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN oraz wobec Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej z tytułu płatności składek członkowskich, opłat za uczestnictwo w rozgrywkach oraz opłat w związku ze zmianami przynależności klubowej zawodników na rzecz PZPN oraz Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.

Od decyzji Komisji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie pięciu dni od doręczenia decyzji. Tyle będzie miała też Stal na poprawienie wniosku licencyjnego. Co ciekawe, do podobnej sytuacji doszło przed rokiem, gdy klub z Mielca nie spełnił identycznych kryteriów na grę w ekstraklasie. Stali udało się jednak skutecznie odwołać i w Mielcu zapewne mają nadzieję, że podobnie będzie i tym razem.

Pozostałe kluby ekstraklasy z licencją

W przeciwnym razie Stal będzie jedynym spadkowiczem z ekstraklasy w sezonie 2020/21, bez względu na wynik sportowy. Pozostałe kluby z najwyższej klasy rozgrywkowej otrzymały bowiem licencję na kolejne rozgrywki. Wszystkie też zostały objęte nadzorem finansowym.

"W związku z przedłużającym się stanem epidemii wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-C0V2, który w sposób znaczący wpłynął na sytuację finansową klubów, a którego skutków nie da się dokładnie przewidzieć, wszystkie kluby uczestniczące w procesie licencyjnym na sezon 2021/2022 zostały objęte nadzorem finansowym. Zdaniem Komisji, w najbliższych miesiącach konieczna jest szczegółowa kontrola i analiza sytuacji finansowej klubów" - argumentuje decyzję Komisja Licencyjna.

Wyjątek stanowi Wisła Kraków. "W ramach nadzoru finansowego klub Wisła Kraków został zobowiązany do terminowego realizowania zawartych ugód/porozumień bez możliwości ich dalszego odraczania" - czytamy w komunikacie Komisji.

Ponadto pięć klubów zostało objętych nadzorem infrastrukturalnym. Są to Pogoń Szczecin i Wisła Płock (na ich stadionach trwa budowa nowego obiektu), Raków Częstochowa (otrzymujący na razie jednorazowe zgody na grę u siebie, a nie w Bełchatowie), Warta Poznań (rozgrywa mecze w Grodzisku Wielkopolskim), a także Śląsk Wrocław.

W niższych ligach nie ma kompletu

W I i II lidze również nie wszystkie aspirujące do awansu kluby mogą cieszyć się z licencji. Dotyczy to dwóch drugoligowców - Bytovii Bytów i KKS 1925 Kalisz. Oba kluby nie przedstawiły sprawozdania finansowego (kryterium F.01), z kolei w przypadku klubu z Kalisza niespełnione zostały także kryteria S.06 (obowiązkowe szkolenia dot. zapobiegania korupcji w sporcie) oraz L.04 (ogólna struktura grupy prawnej wnioskodawcy).

Z pierwszoligowców licencję na grę w ekstraklasie otrzymały (wszystkie z nadzorem finansowym): Miedź Legnica, Korona Kielce, GKS Tychy, Widzew Łódź, ŁKS Łódź (+ n. infrastrukturalny), Radomiak Radom (na stadionie w Bełchatowie, n. infrastrukturalny), Górnik Łęczna (+ n. infrastrukturalny oraz z zakresu personelu i administracji), Bruk-Bet Termalica Nieciecza (+n. z zakresu personelu i administracji), Arka Gdynia i Odra Opole (+ n. infrastrukturalny).

Z klubów drugoligowych licencję na grę w I lidze otrzymały (wszystkie z nadzorem finansowym): Chojniczanka 1930 Chojnice, Wigry Suwałki, GKS Katowice, Śląsk II Wrocław, Pogoń Siedlce, Motor Lublin, Górnik Polkowice (na stadionie zastępczym w Lubinie od 1 listopada 2021), Skra Częstochowa (na stadionie zastępczym w Sosnowcu + n. infrastrukturalny), Stal Rzeszów (na stadionie zastępczym w Stalowej Woli + n. infrastrukturalny oraz z zakresu personelu i administracji) i Garbarnia Kraków (na stadionie Wisły w Krakowie + n. z zakresu personelu i administracji).

Pełen komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN można znaleźć pod tym linkiem.