Show Jakuba Świerczoka! Dramat Podbeskidzia Bielsko-Biała. Koszmarna sytuacja w tabeli

Piast Gliwice pokonał Podbeskidzie Bielsko-Biała w 28. kolejce ekstraklasy. Dwie bramki Jakuba Świerczoka przybliżyły zespół Waldemara Fornalika do awansu do europejskich pucharów, a drużynę Roberta Kasperczyka do spadku do 1. ligi.

