Paweł Wszołek wymownie o przyszłości w Legii: Byłem traktowany niesprawiedliwie

Legia Warszawa zremisowała 0:0 z Wisłą Kraków w meczu 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pewni tytułu legioniści nie zachwycili, a Czesław Michniewicz zdecydował się w tym spotkaniu wpuścić na murawę zawodników, którzy w ostatnich tygodniach występowali mało lub wcale. Wśród nich znalazł się m.in. Paweł Wszołek, który w 66. minucie zastąpił Filip Mladenovicia. Po meczu piłkarz, któremu kontrakt kończy się po zakończeniu tego sezonu, wypowiedział się na temat przyszłości w klubie.

Paweł Wszołek wymownie o przyszłości w Legii: Ostatnio nie byłem traktowany sprawiedliwie

– Umowa? Mogę szczerze powiedzieć, że jesteśmy na etapie rozmów. W piątek rozmawiałem z prezesem i dyrektorem sportowym na temat przedłużenia kontraktu. Wola była po jednej i drugiej stronie, natomiast rozbieżności finansowe nas dzieliły. Nie jestem taką osobą, która jest zachłanna na pieniądze. Nie chodzi w tym wszystkim o pieniądze. Myślę, że jak coś by się miało wydarzyć, to bardziej będą decydowały względy tego, że chciałbym się rozwijać i jeszcze sprawdzić w innych ligach, jak nie dojdziemy do porozumienia – powiedział Wszołek w pomeczowej rozmowie z Canal +, dodając, że ostatnie dwa lata były jego najlepszym w karierze, głównie ze względu na mistrzostwa Polski zdobyte z Legią Warszawa.

Wszołek odniósł się także do faktu, że w ostatnich meczach nie grał bądź wchodził na ostatnie minuty. – Nie chodzi o żadne względy sportowe czy żal do trenerów. Szanuję to, że np. zaczynam mecz z ławki rezerwowych, to nie jest dla mnie żaden problem. Mam też inne opcje, muszę je rozważyć. Na pewno oferta Legii jest satysfakcjonująca. Jak mam być szczery - a zawsze jestem - to uważam, że w ostatnim czasie nie byłem traktowany sprawiedliwie – dodał także.

Paweł Wszołek rozegrał w tym sezonie 23 mecze, w których strzelił trzy gole i sześciokrotnie asystował. W minionym miesiącu zawodnik stracił miejsce w wyjściowym składzie, nie wystąpił m.in. w kluczowych dla losów tytułu spotkaniach z Pogonią Szczecin i Piastem Gliwice. Piłkarz trafił do Legii jesienią 2019 roku.

