Brawa i szacunek dla Legii. Rywale wcale nie musieli tego robić [WIDEO]

Najpierw kilka osób naprzeciwko trybuny honorowej rozwiesiło flagę "Mistrz Polski" w legijnych barwach, a po kilkunastu minutach na boisku pojawili się piłkarze. Najpierw Wisły Kraków. - Czy zrobimy szpaler dla Legii Warszawa? Dobre pytanie. Nawet się nad tym jeszcze nie zastanawiałem. Jeśli taka jest tradycja, jeśli takie są tutaj obyczaje, to oczywiście chętnie to zrobimy. To będzie zachowanie fair play - mówił Peter Hyballa.

Piłkarze Wisły zrobili szpaler dla Legii

No i zrobili, zachowali się fair play, choć wcale nie musieli. To pierwszy szpaler dla Legii w tym sezonie, ale być może nie ostatni, bo drużynie Czesława Michniewicza zostały do rozegrania jeszcze dwa spotkania: ze Stalą Mielec na wyjeździe (9 maja, 17.30) i Podbeskidziem Bielsko-Biała u siebie (16 maja, 17.30).

Nie każdy robił Legii szpaler

W sezonie 2013/14 Legia też zdobyła mistrzostwo na trzy mecze przed końcem, ale dopiero gdy Lechowi pozostały dwa spotkania do rozegrania - w tym jedno z Legią, przy Łazienkowskiej, gdzie Lech przegrał 0:2, ale jego piłkarze przed meczem nie utworzyli szpaleru. Bo nie musieli - sezon wcześniej szpaler zniknął z regulaminu rozgrywek i do dzisiaj nie jest wymagany.

Mimo to przed rokiem - po wielu latach bez szpaleru, kiedy walka o mistrzostwo Polski toczyła się do ostatniej kolejki - piłkarze Lechii i Pogoni zrobili szpaler dla Legii Aleksandara Vukovicia, która zdobyła tytuł na dwie kolejki przed końcem sezonu.