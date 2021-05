Maciej Skorża przekazał kapitalne informacje da kibiców Lecha Poznań. Gwiazda nie odejdzie

Sezon 2020/21 jeszcze się nie skończył, ale już wiadomo, że dla Lecha Poznań zakończy się on katastrofalnie. Poznański zespół, który na początku sezonu rywalizował w Lidze Europy i miał stanowić konkurencję dla Legii Warszawa, okupuje dolne rejony tabeli. W ostatniej kolejce uległ 0:1 Podbeskidziu Bielsko-Biała.

Z posadą szkoleniowca pożegnał się Dariusz Żuraw i zastąpił go Maciej Skorża. Nowy szkoleniowiec ma za zadanie odbudować zespół, aby ten mógł liczyć się w następnym sezonie w walce o najwyższe cele. W Poznaniu myślą już o przyszłorocznych rozgrywkach i o tym, jak będzie wyglądała drużyna.

Mikael Ishak nie chce odchodzić z Lecha. "Budująca" rozmowa z trenerem

Wiele wskazuje na to, że nie straci ona najlepszego strzelca, Mikaela Ishaka. Szwed we wszystkich rozgrywkach strzelił już 19 goli dla Lecha i wzbudził zainteresowanie klubów z Bundesligi. Okazuje się jednak, że Ishak z Lecha nie odejdzie, a przynajmniej nie do momentu, w którym odniesie sukces z zespołem.

- Pozostawienie Mikaela to jest absolutny priorytet. Odbyłem rozmowę z nim w cztery oczy i była to rozmowa bardzo pozytywna i budująca. Mikael w pierwszych zdaniach powiedział, że jego celem jest mistrzostwo Polski i nie chce odchodzić, póki go nie zdobędzie. Takich zawodników potrzebujemy. Dal mnie jego obecność w szatni jest bardzo ważna – powiedział Maciej Skorża na konferencji prasowej przed meczem ze Stalą Mielec (sobota 20:30).

Na drugim biegunie znajduje się natomiast wypożyczony do Lecha Nika Kaczarawa. Trener Lecha poinformował, że ten zawodnik najprawdopodobniej opuści Lecha. - W przypadku tego zawodnika sytuacja jest taka, że on wraca po kontuzji. Nie robi jeszcze nic z piłką ani zespołem. Praktycznie nic nie wykonuje. Nie mogę myśleć o tym, żeby go zobaczyć w treningu. Jego kontrakt się kończy i najprawdopodobniej odejdzie z klubu – powiedział Skorża.

