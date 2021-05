Artur Boruc podjął decyzję w sprawie przyszłości w Legii Warszawa

Na początku sierpnia zeszłego roku Artur Boruc po 15 latach wrócił do Legii Warszawa. Powrót "Króla Artura" był dużym wydarzeniem, zwłaszcza dla kibiców Legii, dla których Boruc jest legendą klubu. Bramkarz udowadnia to na boisku. Jest podstawowym golkiperem Legii. W tym sezonie w Ekstraklasie rozegrał 24 mecze. W aż 11 zachował czyste konto. Jego powrót już teraz można uznać za udany. Legia Warszawa na trzy kolejki przed końcem sezonu zapewniła sobie triumf w Ekstraklasie. Dzięki temu Boruc przeszedł do historii jako najstarszy mistrz Polski. W lutym skończył 41 lat. To był jego drugi taki sukces z Legią.

Artur Boruc zostanie w Legii Warszawa. Pomoże awansować do pucharów?

Wydawać by się mogło, że to idealny moment na zakończenie bogatej kariery. Legia chce jednak, aby Boruc nie schodził jeszcze ze sceny i pomógł zespołowi w awansie do europejskich pucharów. Jak się okazuje, także bramkarz nie ma jeszcze zamiaru zawieszać butów na kołku. Jak dowiedział się portal meczyki.pl, Artur Boruc podpisze z klubem nową umowę i w przyszłym sezonie nadal będzie piłkarzem Legii. Kontrakt ma zostać podpisany w przyszłym tygodniu.

Artur Boruc wrócił do Legii po latach gry za granicą. Z warszawskiego klubu odszedł w 2005 roku do Celtiku Glasgow, gdzie również stał się ulubieńcem kibiców i przez lata był podstawowym piłkarzem szkockiej drużyny. W 2010 roku przeniósł się do Włoch, do Fiorentiny, aby po dwóch latach wrócić na Wyspy Brytyjskie, tym razem do Premier League. W 2012 roku podpisał kontrakt z Southampton, a w 2015 roku przeszedł do Bournemouth. W ostatnich dwóch sezonach grał jednak bardzo mało, więc postanowił wrócić do Legii.

- Chciałbym, by Artur Boruc został w Legii. Pokazuje świetną formę. Jest też bardzo ważną postacią jako lider, osobowość - powiedział Czesław Michniewicz, trener Legii Warszawa w "Sekcji Piłkarskiej" w portalu Sport.pl.

W reprezentacji Polski grał od 2004 roku. W 2017 roku w towarzyskim meczu z Urugwajem pożegnał się z reprezentacją. Rozegrał w niej 65 spotkań. Był uczestnikiem mistrzostw świata w 2006 roku.