Strzelił hat-tricka w trzy minuty, zagra w Legii? Będzie do wzięcia za darmo

Legia Warszawa to kolejny klub z polskiej ekstraklasy, do którego przymierzany jest 23-letni Mahir Emreli. Wcześniej mówiło się, że ten zawodnik może trafić do Rakowa Częstochowa, Zagłębia Lubin oraz Wisły Kraków.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz ujawnił, kto jest na szczycie jego listy życzeń. „Nikt poważnie nas nie traktuje”

Spotkanie w sprawie transferu Lewandowskiego. Media piszą o stanowisku Bayernu

Teraz według portalu legia.net. prezesi mistrzów Polski negocjują z zawodnikiem z Azerbejdżanu. Będzie on wolnym graczem, bo jego kontrakt z Karabachem wygasa ostatniego czerwca tego roku. Emreli zdecydował już, że chce spróbować swoich sił w innej lidze. Ma oferty z klubów z Turcji, Rosji, Węgier i Portugalii.

- Zawodnik zna warunki, na jakich miałby występować przy Łazienkowskiej, jest skłonny je zaakceptować, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie podjął. Jeśli oceniać prawdopodobieństwo tego transferu, to jest ono spore. Piłkarz oczekuje pewnej kwoty pieniędzy za tzw. podpis - czytamy na portalu legia.net.

Mahir Emreli w tym sezonie zagrał w barwach Karabachu w 28 spotkaniach. Ma świetne liczby, bo zdobył aż 20 bramek i miał cztery asysty. To m.in. dzięki jego świetnej postawie (16 goli w 18 meczach) drużyna prowadzi w lidze z przewagą trzech punktów nad Neftci Baku. Jest on drugim najskuteczniejszym zawodnikiem rozgrywek. Lider Namiq Alasgarov ma dwa trafienia więcej.

Emreli w ostatnim meczu ligowym, wygranym 5:0 na wyjeździe z Gabalą popisał się nie lada wyczynem. Wszedł na boisko w 71. minucie, a między 88. a 90. strzelił hat-tricka. Mało tego, mógł zaliczyć czwartego gola, ale w czwartej minucie doliczonego czasu gry spudłował rzut karny!

Grzegorz Krychowiak podsumował pierwsze zgrupowanie Paulo Sousy. "Tutaj coś takiego widziałem"

Emreli w reprezentacji Azerbejdżanu zadebiutował 1 września 2017 roku. Dotychczas w 26 meczach zdobył cztery bramki.