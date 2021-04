Nowy zapis w regulaminie PKO BP Ekstraklasy. Czy jednak będzie on potrzebny?

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej już w lutym ubiegłego roku jednogłośnie podjął uchwałę dotyczącą formatu rozgrywek ekstraklasy od sezonu 2021/2022. W lidze będzie występowało osiemnaście 18 drużyn, które rozegrają 34 kolejki. To pierwszy taki sezon od 23 lat! Z ligi spadną trzy zespoły, a trzy najwyżej notowane uzyskają szansę walki o europejskie puchary.

Ekstraklasa ruszy 23 lipca

Sezon 2021/2022 rozpocznie się 23 lipca, a ostatnia kolejka zaplanowana jest na 21 lub 22 maja 2022 roku. Pierwsza część sezonu potrwa do 18 grudnia, a zakończy ją 19. kolejka. Wiosenna część rozgrywek rozpocznie się 4 lutego przyszłego roku. Wszystkie kolejki zaplanowano na weekendy. Finał Pucharu Polski zaplanowano na 2 maja.

Od przyszłego sezonu zmieni się regulamin dla drużyn, które awansują do rundy play-off europejskich pucharów. Będą mogły przekładać swoje spotkania.

- Jeśli klub będzie miał swój mecz ligowy zaplanowany pomiędzy dwoma spotkaniami pucharowymi, to Departament Logistyki Rozgrywek może na wniosek klubu przełożyć ten mecz na inny termin po uzgodnieniu z oficjalnym nadawcą - przyznaje Marcin Stefański, Dyrektor Operacyjny Ekstraklasy S.A dla oficjalnej strony ekstraklasy.

Dodaje również, że wciąż prawdopodobnie będzie, tak jak w tym sezonie, można przeprowadzać pięć zmian w trakcie spotkania.

- Stanowisko Ekstraklasy S.A. od początku jest jednoznaczne. Jeżeli pojawi się możliwość dokonywania pięciu zmian w sezonie 2021/2022, to taki zapis powinien się znaleźć automatycznie w regulaminach. W naszym wniosku do Zarządu PZPN zapisaliśmy propozycję przywrócenia przepisów funkcjonujących w obecnym sezonie, tj. możliwości wymiany pięciu zawodników przez cały mecz: w trakcie przerwy pomiędzy pierwszą a drugą połową i w trakcie najwyżej trzech przerw w grze. Będziemy czekać na międzynarodowe decyzje i liczymy, że obowiązywanie przepisu o zwiększeniu liczby zmian będzie przez IFAB przedłużone, bo w naszej ocenie rozwiązanie to sprawdziło się w praktyce - dodaje Marcin Stefański.

Do zakończenia tego sezonu zostało trzy kolejki. Wiadomo już, ze mistrzem Polski po raz drugi z rzędu została Legia Warszawa. Cały czas walka toczy się o wicemistrzostwo i utrzymanie w lidze.