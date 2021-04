Osłabienie Legii Warszawa. Klub nie spełnił oczekiwań finansowych

- Rozmawiamy z kilkoma kluczowymi zawodnikami. Chcemy, żeby zostali, ale wiele zależy też od nich, bo z drugiej strony mamy też swoje realia i ograniczenia. Już nie wchodząc w szczegóły i konkretne nazwiska: niektóre oczekiwania finansowe mocno przerosły moje oczekiwania, ale to nie znaczy, że się nie dogadamy - mówił przed tygodniem właściciel i prezes Legii Warszawa, Dariusz Mioduski.

Wiele wskazuje na to, że miał on na myśli m.in Pawła Wszołka, któremu z końcem czerwca kończy się kontrakt z mistrzami Polski. Serwis Legia.net poinformował, że klub przedstawił zawodnikowi nową umowę, jednak ta była daleka od jego oczekiwań. Wszołek oczekiwał podwyżki, czego nie przewiał stołeczny klub.

Na odejście skrzydłowego z Legii zapowiadało się od dłuższego czasu. Piłkarz nie ukrywał, że ma oferty z klubów zagranicznych, co na pewno nie upraszczało pozycji negocjacyjnej mistrzom Polski. - Na razie jestem na etapie rozmów z władzami klubu. Zawsze mam szacunek dla swojego pracodawcy, nie ma znaczenia, czy w przyszłym sezonie będę piłkarzem Legii, cały czas daję z siebie maksimum. Inne kluby wiedzą, że moja umowa wygasa w czerwcu, że od stycznia mogę już podpisać kontrakt z nowym klubem. Mam oferty z różnych lig, tych najlepszych również. Nie będę tego ukrywał. Chciałbym zostać przy Łazienkowskiej, ale jeśli to się nie uda, poradzę sobie - mówił Wszołek na początku kwietnia.

Paweł Wszołek odejdzie z Legii

I dodawał: Dla mnie pieniądze nigdy nie były najważniejsze, ale nie powiem, że są nieistotne. Trzeba rozsądnie spojrzeć na to, ile w danym wieku można zarobić. Każdy piłkarz wie, jak takie rozmowy wyglądają, wszyscy walczą o swoje. Z respektem i rozsądkiem. Rozmawiamy, mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i zostanę w Legii.

Teraz wiele wskazuje na to, że po najbliższych meczach z Wisłą Kraków, Stalą Mielec i Podbeskidziem Bielsko-Biała Wszołek opuści klub. Tego samego nie można powiedzieć o Marko Vesoviciu, który tak samo jak Wszołek, pełni rolę prawego wahadłowego w ustawieniu z trójką środkowych obrońców. Mimo że Czarnogórcowi także kończy się umowa, to on najprawdopodobniej zostanie w Legii.

Wraz z końcem sezonu kontrakty z mistrzami Polski kończą się nie tylko Wszołkowi i Vesoviciowi, ale też Arturowi Borucowi, Radosławowi Cierzniakowi, Igorowi Lewczukowi, Inakiemu Astizowi, Mateuszowi Cholewiakowi i Arielowi Mosórowi. Grę w Legii zakończyli już też wypożyczeni odpowiednio z Brentford FC oraz Dynama Kijów: Joel Valencia i Artem Szabanow. Pierwszy nie potrafił przekonać do siebie Czesława Michniewicza, drugi doznał poważnego urazu, przez który na pewno nie zagra do końca sezonu.