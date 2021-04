Kibice Wisły Kraków mają dość! Jasny transparent do Petera Hyballi

Jeden punkt w pięciu ostatnich meczach i dopiero 13. miejsce w tabeli. To dorobek Wisły Kraków Petera Hyballi, który trafił pod Wawel w grudniu, ale nie okazał się cudotwórcą i nie wyniósł drużyny na wyższy poziom. Początek rundy był jeszcze znakomity, ale wkrótce przyszło załamanie. Kryzys, który ostatnio tylko się pogłębia. A wyrazem tego jest choćby zachowanie kibiców Wisły, o którym informuje "Gazeta Krakowska".

Hyballa szczerze o Błaszczykowskim

W czwartek "Gazeta Krakowska" poinformowała, że w ośrodku treningowym Wisły kibice rozwiesili dwa transparenty. Na pierwszym z nich napisali po angielsku przesłanie do niemieckiego szkoleniowca: "Hyballa szanuj legendy", a na drugim już po polsku: "Kaziu Kmiecik, Kuba - 100 procent poparcia".

O konflikcie Hyballi z Jakubem Błaszczykowskim szepcze się od jakiegoś czasu. Zresztą wprost o formie legendy i współwłaściciela krakowskiego klubu Hyballa wypowiedział się po meczu z Wartą Poznań (0:1), w którym Błaszczykowski nie tylko nie zagrał, ale nawet nie znalazł się w kadrze na to spotkanie. - W tygodniu przed meczem wykonał może 25 procent treningów, a w całym 2021 roku - 20 procent. On po prostu nie jest w formie - ocenił niemiecki szkoleniowiec.

Hyballa chciał usunąć Kmiecika ze sztabu

Osobną sprawą - jak pisze "Gazeta Krakowska" - jest też traktowanie Kazimierza Kmiecika, klubowej legendy - osoby, która od lat jest w sztabie Wisły i która jest powszechnie szanowana. Także przez piłkarzy, ale niekoniecznie przez Hyballę, który miał nawet stwierdzić, że zasłużony szkoleniowiec zabiera mu energię do pracy i od dłuższego czasu zabiegać o to, by zniknął z jego sztabu. Na to nie zgodziły się jednak władze Wisły, które już poinformowały Hyballę, że o zwolnieniu Kmiecika nie ma nawet mowy.

- Bardzo dużo wymagam od swojego zespołu, co jest oczywiste, ale jestem też bardzo samokrytyczny, dlatego wymagam również od siebie. Biorę pełną odpowiedzialność za ostatnie wyniki - mówił Hyballa przed ostatnim meczem - derbami z Cracovią, które Wisła zremisowała 0:0. Szczęśliwie, bo w 67. minucie Sergiu Hanca nie wykorzystał rzutu karnego.

Do końca sezonu Wisła rozegra jeszcze trzy spotkania: z Legią na wyjeździe (1 maja, godz. 15), Lechem u siebie (8 maja, godz. 20) i Piastem na wyjeździe (16 maja, godz. 17.30).